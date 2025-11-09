Crisis del transporte: los seis puntos clave que la tregua entre el municipio y Aetat no resolvió

4) Pedido de cambio

Las empresas solicitaron formalmente un cambio en el sistema del transporte público, y pasar al “pago por kilómetro recorrido”. En principio, desde la Intendencia consideran que esto no es viable, dada la vigencia de la SUBE en el ámbito urbano. De todos modos, en el intercambio de notas con Aetat se instó a presentar en detalle la propuesta, y los dueños de los colectivos están decididos a insistir con ello. ¿Qué implicaría este cambio? En la actualidad, las empresas perciben ingresos por el boleto que pagan los usuarios y compensaciones (o subsidios) del Estado por la diferencia entre la tarifa y los costos operativos. Con el sistema “por kilómetro recorrido”, según explicaron, el municipio se ocuparía de recaudar los pasajes y de determinar el valor del viaje, mientras que las empresa se limitarían a facturar al DEM sumas por el precio fijado del kilómetro recorrido. Si bien hubo proyectos en ese sentido y se aplican sistemas similares en otros distritos del país, no parece factible que se aplique por ahora en la Capital.