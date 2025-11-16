La búsqueda de un comercio más abierto

Pero supóngase que Messi fuera el mejor futbolista del mundo y también el mejor diseñador textil del mundo. Podría jugar al fútbol y confeccionar su propio atuendo. Sin embargo, le conviene dedicarse al deporte y comprar ropa producida por otros. ¿Por qué? Para hacerse su vestimenta debería jugar menos y lo que perdería de ganar sería más de lo que gastaría comprándola. Al revés, Benetton podría vender ropa de buena calidad (aunque no tanto como la de Messi) y ser suplente en un club de divisiones inferiores (porque jugando es peor que Messi) pero no ganaría lo suficiente para disfrutar de ver a Messi en persona. Le conviene especializarse en confeccionar ropa de nivel superior con la que ganará más que como futbolista y con lo que cobre pagar para ver a Messi. Ambos disfrutarán del fútbol y la ropa más que haciendo ambas cosas por sí mismos.