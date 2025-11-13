Secciones
EconomíaNoticias económicas

EEUU y Argentina sellaron un amplio acuerdo comercial: apertura de mercados, eliminación de aranceles y cooperación estratégica

Las administraciones de Donald Trump y Javier Milei firmaron un entendimiento que redefine la relación económica bilateral. Qué incluye el pacto.

LO ANUNCIÓ LA CASA BLANCA. Las administraciones de Donald Trump y Javier Milei firmaron un entendimiento que redefine la relación económica bilateral. LO ANUNCIÓ LA CASA BLANCA. Las administraciones de Donald Trump y Javier Milei firmaron un entendimiento que redefine la relación económica bilateral. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la firma de un acuerdo marco de comercio e inversiones con la República Argentina, orientado a ampliar las oportunidades bilaterales y profundizar la cooperación económica. El comunicado fue emitido por la Casa Blanca tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, quienes sellaron el entendimiento en Washington.

El texto oficial destaca que la relación entre ambos países “se apoya en valores democráticos comunes y en una visión compartida de libertad económica y mercados abiertos”. El objetivo central del acuerdo es impulsar el crecimiento sostenido y generar condiciones claras y previsibles para las exportaciones, la innovación y las inversiones.

Según el documento, que publicó Infobae, la Argentina otorgará acceso preferencial a una amplia gama de productos estadounidenses, entre ellos medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, tecnología, automóviles, alimentos y productos agropecuarios. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales y productos farmacéuticos argentinos, además de mejorar las condiciones para la comercialización bilateral de carne vacuna.

En el capítulo de barreras no arancelarias, Argentina suprimirá licencias de importación, trámites consulares y el impuesto estadístico aplicado a bienes estadounidenses. Asimismo, aceptará los estándares técnicos y de seguridad de Estados Unidos o internacionales, permitiendo la importación de vehículos fabricados bajo normas federales norteamericanas, y reconocerá las certificaciones de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

El acuerdo también incluye un refuerzo en materia de propiedad intelectual. Argentina se compromete a combatir los mercados de falsificación, mejorar los sistemas de patentes e indicaciones geográficas y adoptar criterios internacionales en su legislación, reduciendo los atrasos administrativos en el otorgamiento de derechos.

En el sector agropecuario, se prevé la apertura del mercado argentino al ganado y carnes estadounidenses, junto con la simplificación de los registros de productos de origen animal y el compromiso de no restringir el uso de denominaciones específicas. Ambas partes cooperarán para remover obstáculos no arancelarios en alimentos y productos agrícolas.

El capítulo laboral establece que la Argentina prohibirá la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la fiscalización de derechos laborales reconocidos internacionalmente. En el terreno ambiental, el país asumirá compromisos para combatir la tala ilegal, fomentar la eficiencia en el uso de recursos y cumplir con el acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca, que busca frenar la sobreexplotación marítima.

Otro eje clave del entendimiento es la seguridad económica: ambas naciones cooperarán para prevenir prácticas comerciales desleales de terceros países, fortalecer los controles a las exportaciones e inversiones, y combatir la evasión arancelaria.

En cuanto al comercio digital, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia internacional de datos, no aplicará medidas discriminatorias a servicios digitales estadounidenses y aceptará firmas electrónicas válidas según las normas de ese país.

Finalmente, el acuerdo contempla una agenda de cooperación futura, con especial atención en los minerales críticos -clave para la transición energética global- y la estabilización del mercado internacional de soja.

Ambos gobiernos trabajarán ahora en la redacción del texto definitivo y en los trámites formales para su entrada en vigor, que será evaluada periódicamente a través de mecanismos de seguimiento y diálogo bilateral.

Temas Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Foro Argentina Andina: se apuesta al litio y al cobre para transformar las exportaciones

Amazon Bazaar llegó a Argentina: la nueva plataforma con descuentos del 50% que desafía a Shein y Temu

Amazon Bazaar llegó a Argentina: la nueva plataforma con descuentos del 50% que desafía a Shein y Temu

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
6

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Cierra una de las cadenas de comida rápida más famosas: más de 200 restaurantes dejarán de operar

Cierra una de las cadenas de comida rápida más famosas: más de 200 restaurantes dejarán de operar

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios