Oración de fe: el rezo a San Carlo Acutis para pedirle protección

Pero después de su muerte a causa de una leucemia severa, los creyentes empezaron a pedir su intercesión por la sanación de los niños. En 2020 fue beatificado. Los médicos y la Congregación para las Causas de los Santos se aprobó un milagro atribuido a él. Se trató de la curación inexplicable de un niño en Brasil que padecía páncreas anular y se encontraba ya en grave estado de salud.