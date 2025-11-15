Secciones
SociedadActualidad

Oración de fe: el rezo a San Carlo Acutis para pedirle protección

El santo de los videojuegos dedicó gran parte de su vida a predicar las enseñanzas de la Biblia utilizando las nuevas tecnologías.

San Carlos Acutis es el hombre más joven canonizado por la Iglesia Católica en los últimos años. San Carlos Acutis es el hombre más joven canonizado por la Iglesia Católica en los últimos años.
Hace 2 Hs

El pasado 7 de septiembre, el italiano Carlo Acutis, popularmente conocido como "el influencer de Dios" fue declarado santo por la Iglesia Católica. El joven en vida había sido uno de los principales promotores de la fe cristiana, acercando las enseñanzas de la Biblia a los más jóvenes. Es considerado patrón de los internautas, programadores y videojugadores.

Santoral del 15 de noviembre: hoy los católicos recuerdan a San Alberto Magno, el sabio que unió ciencia y fe

Santoral del 15 de noviembre: hoy los católicos recuerdan a San Alberto Magno, el sabio que unió ciencia y fe

Pero después de su muerte a causa de una leucemia severa, los creyentes empezaron a pedir su intercesión por la sanación de los niños. En 2020 fue beatificado. Los médicos y la Congregación para las Causas de los Santos se aprobó un milagro atribuido a él. Se trató de la curación inexplicable de un niño en Brasil que padecía páncreas anular y se encontraba ya en grave estado de salud.

La canonización se dio por la curación de una joven costarricense de 21 años que había tenido un grave accidente en bicicleta. La mujer volvió de un grave estado de salud y atravesó una craneotomía y extracción del hueso occipital del cráneo. Aunque los médicos no tenían grandes esperanzas, se pidió la intercesión de Acutis y la joven empezó a presentar mejorías.

La oración para pedir la protección de Carlo Acutis

Dios, nuestro Padre,

gracias por habernos dado a Carlo, modelo de vida para los jóvenes

y mensaje de amor para todos

Tú has hecho que se enamore de tu hijo Jesús,

haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo.

Tú le has dado a María como madre muy amada,

y has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura.

Acoge su intercesión, por nosotros.

Mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó.

También a mí concédeme, por su intercesión, la gracia que necesito.

Hacer la petición.

Haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de la Iglesia universal,

a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros y para gloria de tu nombre.

Amén.

Después de esta oración, se recomienda rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

Temas Iglesia CatólicaCarlo Acutis
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
3

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
4

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús
5

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
6

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Más Noticias
La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

La China Suárez contó su verdad sobre cómo empezó su relación Mauro Icardi

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios