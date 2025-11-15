Oración de fe: el rezo a San Carlo Acutis para pedirle protección

El pasado 7 de septiembre, el italiano Carlo Acutis, popularmente conocido como "el influencer de Dios" fue declarado santo por la Iglesia Católica. El joven en vida había sido uno de los principales promotores de la fe cristiana, acercando las enseñanzas de la Biblia a los más jóvenes. Es considerado patrón de los internautas, programadores y videojugadores.
Pero después de su muerte a causa de una leucemia severa, los creyentes empezaron a pedir su intercesión por la sanación de los niños. En 2020 fue beatificado. Los médicos y la Congregación para las Causas de los Santos se aprobó un milagro atribuido a él. Se trató de la curación inexplicable de un niño en Brasil que padecía páncreas anular y se encontraba ya en grave estado de salud.
La canonización se dio por la curación de una joven costarricense de 21 años que había tenido un grave accidente en bicicleta. La mujer volvió de un grave estado de salud y atravesó una craneotomía y extracción del hueso occipital del cráneo. Aunque los médicos no tenían grandes esperanzas, se pidió la intercesión de Acutis y la joven empezó a presentar mejorías.
La oración para pedir la protección de Carlo Acutis
Dios, nuestro Padre,
gracias por habernos dado a Carlo, modelo de vida para los jóvenes
y mensaje de amor para todos
Tú has hecho que se enamore de tu hijo Jesús,
haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo.
Tú le has dado a María como madre muy amada,
y has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura.
Acoge su intercesión, por nosotros.
Mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó.
También a mí concédeme, por su intercesión, la gracia que necesito.
Hacer la petición.
Haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos de la Iglesia universal,
a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros y para gloria de tu nombre.
Amén.
Después de esta oración, se recomienda rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.