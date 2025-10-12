Santoral del 12 de octubre: el legado del Beato Carlo Acutis y la devoción a la Virgen del Pilar

El 12 de octubre es una jornada doblemente significativa para la Iglesia católica. Por un lado, se celebra la Solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y símbolo de la evangelización en América. Por otro, se conmemora al Beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que se ganó el corazón de los fieles por su vida sencilla, su amor a la Eucaristía y su uso creativo de la tecnología para hablar de Dios.