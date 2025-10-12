Santoral del 12 de octubre: el legado del Beato Carlo Acutis y la devoción a la Virgen del Pilar

El 12 de octubre es una jornada doblemente significativa para la Iglesia católica. Por un lado, se celebra la Solemnidad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de España y símbolo de la evangelización en América. Por otro, se conmemora al Beato Carlo Acutis, el adolescente italiano que se ganó el corazón de los fieles por su vida sencilla, su amor a la Eucaristía y su uso creativo de la tecnología para hablar de Dios.
Ambas figuras, aunque separadas por siglos, comparten un mismo mensaje: la fe puede florecer tanto en los santuarios más antiguos como en las pantallas del mundo digital.
El Beato Carlo Acutis, el “apóstol de Internet”
Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres y creció en Milán. Desde muy joven mostró una profunda devoción a la Eucaristía, que consideraba su “autopista al cielo”. A los once años aprendió por su cuenta programación y diseño web, y utilizó esas habilidades para crear una exposición digital sobre los milagros eucarísticos del mundo, disponible hoy en múltiples idiomas.
Su testimonio destaca por haber integrado la fe en un entorno contemporáneo: videojuegos, redes, computadoras… pero siempre con una mirada puesta en Dios. Falleció de leucemia el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, fecha en la que hoy la Iglesia recuerda su vida luminosa.
Fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís, ciudad de San Francisco, donde reposan sus restos incorruptos. En 2023, el papa Francisco aprobó un milagro atribuido a su intercesión: la curación de una joven costarricense tras un accidente grave.
Carlo es considerado un modelo de santidad moderna. En palabras del Papa Francisco: “Nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en un ‘like’, sino en amar a Dios sobre todas las cosas.”
Nuestra Señora del Pilar: madre y guía de los pueblos
La Virgen del Pilar es una de las advocaciones marianas más antiguas. Según la tradición, se apareció al apóstol Santiago sobre un pilar de jaspe en Zaragoza, alentándolo a continuar su misión evangelizadora. En ese lugar se levanta hoy la majestuosa Basílica del Pilar, centro de peregrinación y fe.
Cada 12 de octubre, millones de fieles en España y América Latina rinden homenaje a la Virgen bajo esta advocación, que también se asocia con la Día de la Hispanidad y la evangelización de los pueblos americanos.
Otros santos y beatos del 12 de octubre
Además de Carlo Acutis y la Virgen del Pilar, el santoral del día incluye a:
San Serafín de Montegranaro, religioso capuchino conocido por su humildad y servicio.
San Félix IV, papa del siglo VI.
Santa Domnina de Anazarbe, mártir del siglo IV.
Beato Tomás Bullaker, sacerdote franciscano inglés martirizado por su fe.
Beato José González Huguet, presbítero español mártir.
Fe en tiempos digitales
El mensaje del Beato Carlo Acutis resulta especialmente actual en una era dominada por pantallas y algoritmos. Su vida invita a repensar cómo la fe puede expresarse en los espacios digitales:
Promoviendo valores auténticos en redes sociales.
Utilizando la tecnología como herramienta para educar, evangelizar o conectar comunidades.
Manteniendo una relación diaria con la Eucaristía, como eje espiritual.
Carlo demostró que la santidad no está reservada a los monasterios, sino que puede vivirse desde una computadora, con un corazón abierto y una intención pura.