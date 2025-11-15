Secciones
Santoral del 15 de noviembre: hoy los católicos recuerdan a San Alberto Magno, el sabio que unió ciencia y fe

Conocé a todos los santos evocados en esta fecha.

Hace 2 Hs

Cada 15 de noviembre, la Iglesia católica celebra en su santoral a San Alberto Magno, una de las figuras más admirables del pensamiento medieval. Nacido en Alemania alrededor del año 1206 y fallecido en Colonia en 1280, fue dominico, teólogo, filósofo, científico y maestro de Santo Tomás de Aquino. Su curiosidad intelectual lo llevó a estudiar desde la teología hasta la botánica, la astronomía y la alquimia, en una época en la que el conocimiento todavía se veía con recelo desde los ámbitos religiosos.

San Alberto buscó siempre tender un puente entre la razón y la fe, convencido de que el estudio de la naturaleza era otra forma de conocer a Dios. Por su vasto saber, fue llamado Doctor Universalis y proclamado Doctor de la Iglesia en 1931. También es considerado patrono de los científicos naturales, de los estudiantes y de quienes se dedican a la investigación. Su vida recuerda que la búsqueda del saber no está reñida con la espiritualidad, sino que puede ser una forma de servicio al bien común.

En esta misma fecha, la Iglesia también recuerda a San Rafael de San José Kalinowski, un carmelita polaco del siglo XIX que sufrió persecución política, trabajó como ingeniero militar y luego dedicó su vida a la vida monástica y a la formación espiritual de los jóvenes. Fue canonizado por Juan Pablo II en 1991.

Santos que se conmemoran el 15 de noviembre

Además de San Alberto Magno y San Rafael de San José Kalinowski, el calendario litúrgico recuerda hoy a:

San Eugenio de Toledo

San Desiderio de Cahors

San Fidenciano y compañeros mártires

San Fintano de Rheinau

San Gurias de Edesa

San José Mkasa Balikuddembé

San Leopoldo el Piadoso

San Maclovio de Alet

San Samonas de Edesa

San Sidonio de Rouen

Beato Cayo Coreano

Beata Lucía Brocadelli

Beata María de la Pasión de Chappotin

En este 15 de noviembre, la figura de San Alberto Magno invita a reflexionar sobre la curiosidad, el estudio y el conocimiento como caminos hacia la verdad. En un mundo dominado por la velocidad y la información inmediata, su legado sigue recordando que la sabiduría —la verdadera— necesita tiempo, escucha y contemplación.

Alemania Juan Pablo II Iglesia Católica
