Santoral del 15 de noviembre: hoy los católicos recuerdan a San Alberto Magno, el sabio que unió ciencia y fe

San Alberto buscó siempre tender un puente entre la razón y la fe, convencido de que el estudio de la naturaleza era otra forma de conocer a Dios. Por su vasto saber, fue llamado Doctor Universalis y proclamado Doctor de la Iglesia en 1931. También es considerado patrono de los científicos naturales, de los estudiantes y de quienes se dedican a la investigación. Su vida recuerda que la búsqueda del saber no está reñida con la espiritualidad, sino que puede ser una forma de servicio al bien común.