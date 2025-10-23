Secciones
Política

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sugiere medidas disciplinarias contra jueces tucumanos por un caso de abuso de menores

La causa, iniciada hace 15 años, no fue tratada por una cuestión de competencia.

CORTE SUPREMA. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces que la integran. CORTE SUPREMA. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces que la integran. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Corte Suprema de Justicia de la NaciónRicardo LorenzettiHoracio RosattiCarlos Rosenkrantz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez
1

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad
2

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana
3

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el calor será más intenso en el cierre de la semana

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones
4

Las estafas piramidales en Tucumán provocaron perjuicios por más de $4.570 millones

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes
5

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo
6

Arriazu advirtió un posible salto del dólar si el Gobierno pierde las elecciones del domingo

Más Noticias
Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

Así será votar con la Boleta Única de Papel: LA GACETA realizó un simulacro para mostrar el paso a paso

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El gabinete de Milei: Cúneo Libarona dejará el ministerio de Justicia luego de las elecciones

El legislador Pepe Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la soberbia y la mediocridad

El legislador "Pepe" Seleme se alejó de La Libertad Avanza por la "soberbia y la mediocridad"

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Denuncian la desaparición de la ex Bandana, Lourdes Fernández

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

Cierres de campaña en Tucumán: los espacios políticos afinan sus mensajes

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

La historia detrás del candidato: Roberto Sánchez

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Crecen las tensiones entre Bussi y el mileísmo por la cartelería

Comentarios