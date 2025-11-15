Cuándo se conocerá el veredicto en el juicio de Cecilia Strzyzowsk

El caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo una inesperada pausa este viernes. En pleno juicio y después de horas de deliberación, el jurado solicitó hacer algunas preguntas antes de dar el veredicto final y se procedió a un cuarto intermedio.
Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas del viernes. Sin embargo, el tribunal no llegó a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta hoy sábado, en horas de la mañana para continuar con la deliberación. En principio, se esperaba una definición a las 8.
En total, 12 jurados deberán tomar una decisión unánime sobre los siete imputados y dictaminar si fueron culpables o son inocentes por la muerte de Strzyzowski. Deberán consignar un formulario por cada uno de los comprometidos donde deberán indicar el dictamen y podrán definir los agravantes.
La defensa pidió absolución en el caso Strzyzowski
Los abogados defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena —los tres principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski— presentaron sus alegatos finales este 13 de noviembre. El eje central de sus planteos fue desacreditar las pruebas, cuestionar la actuación judicial y sembrar dudas sobre lo que ocurrió el 2 de junio de 2023, día en que la joven fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros.
La fiscalía y la querella sostienen una hipótesis completamente opuesta: aseguran que el clan Sena actuó de forma coordinada en un plan criminal para asesinar a Cecilia, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado.
La defensa de Emerenciano Sena: “Nada de lo que se dijo se probó”
Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano, argumentó que la fiscalía no demostró la existencia de un plan homicida y que no existen pruebas directas contra su defendido.
Entre sus principales cuestionamientos, señaló:
- Que los testigos estaban “guionados”.
- Que nunca se comprobó que los restos encontrados fueran de Cecilia.
- Que no se preservaron adecuadamente las escenas investigadas, especialmente el Campo Rossi, señalado como el lugar donde se habría quemado el cuerpo.
Osuna le pidió al jurado que aplique el principio de inocencia y sostuvo que la acusación se basa en interpretaciones y no en certezas. “Si no están seguros, pidan a la fiscalía que les ponga en una bolsa todas las pruebas”, afirmó.