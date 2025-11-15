Secciones
Seguridad

Cuándo se conocerá el veredicto en el juicio de Cecilia Strzyzowsk

La defensa de los imputados pidió la absolución del clan Sena.

Desde un principio se sostuvo que los padres de Sena no estaban de acuerdo con la relación y buscaban ponerle un fin. Desde un principio se sostuvo que los padres de Sena no estaban de acuerdo con la relación y buscaban ponerle un fin.
Hace 1 Hs

El caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo una inesperada pausa este viernes. En pleno juicio y después de horas de deliberación, el jurado solicitó hacer algunas preguntas antes de dar el veredicto final y se procedió a un cuarto intermedio.

Caso Strzyzowski: el jurado popular no alcanzó un acuerdo y el veredicto se postergó hasta mañana

Caso Strzyzowski: el jurado popular no alcanzó un acuerdo y el veredicto se postergó hasta mañana

Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas del viernes. Sin embargo, el tribunal no llegó a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta hoy sábado, en horas de la mañana para continuar con la deliberación. En principio, se esperaba una definición a las 8.

En total, 12 jurados deberán tomar una decisión unánime sobre los siete imputados y dictaminar si fueron culpables o son inocentes por la muerte de Strzyzowski. Deberán consignar un formulario por cada uno de los comprometidos donde deberán indicar el dictamen y podrán definir los agravantes.

La defensa pidió absolución en el caso Strzyzowski

Los abogados defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena —los tres principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski— presentaron sus alegatos finales este 13 de noviembre. El eje central de sus planteos fue desacreditar las pruebas, cuestionar la actuación judicial y sembrar dudas sobre lo que ocurrió el 2 de junio de 2023, día en que la joven fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros.

La fiscalía y la querella sostienen una hipótesis completamente opuesta: aseguran que el clan Sena actuó de forma coordinada en un plan criminal para asesinar a Cecilia, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado.

La defensa de Emerenciano Sena: “Nada de lo que se dijo se probó”

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano, argumentó que la fiscalía no demostró la existencia de un plan homicida y que no existen pruebas directas contra su defendido.

Entre sus principales cuestionamientos, señaló:

- Que los testigos estaban “guionados”.

- Que nunca se comprobó que los restos encontrados fueran de Cecilia.

- Que no se preservaron adecuadamente las escenas investigadas, especialmente el Campo Rossi, señalado como el lugar donde se habría quemado el cuerpo.

Osuna le pidió al jurado que aplique el principio de inocencia y sostuvo que la acusación se basa en interpretaciones y no en certezas. “Si no están seguros, pidan a la fiscalía que les ponga en una bolsa todas las pruebas”, afirmó.

Temas Emerenciano SenaCecilia Strzyzowski
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Comentarios