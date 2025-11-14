Caso Strzyzowski: el jurado popular no alcanzó un acuerdo y el veredicto se postergó hasta mañana

La jornada prevista para conocer la decisión del jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski terminó sin un veredicto. Ante la falta de acuerdo, el cuerpo deliberativo dispuso un cuarto intermedio y retomará sus actividades este sábado a las 8.
Durante este viernes, los 12 ciudadanos convocados tenían programado definir la culpabilidad o inocencia de los siete acusados. Sin embargo, tras más de cuatro horas de análisis, solicitaron reunirse con la Fiscalía y con los representantes legales de ambas partes para realizar una serie de consultas. Finalmente, esa instancia no permitió arribar a una resolución.
El fiscal del caso, Martín Bogado, aclaró que el jurado cuenta con hasta 11 días para arribar a un dictamen definitivo. Una vez que ese paso se concrete, se llevará a cabo la audiencia de cesura, instancia en la que se determinarán las penas correspondientes.
Tanto la fiscalía como la querella reclamaron que los imputados sean declarados culpables, mientras que la defensa del clan Sena insistió en pedir la absolución de todos los acusados.
Pidieron prisión perpetua para César Sena por el femicidio de Cecilia y para sus padres por encubrir el crimen
El Equipo Fiscal Especial y las querellas pidieron este jueves que los siete imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski (28) sean condenados. Durante los alegatos finales ante el Jurado Popular en Resistencia, el fiscal Juan Martín Bogado solicitó prisión perpetua para César Sena -acusado de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio- y para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios del asesinato.
“El rompecabezas del antes, durante y después del crimen quedó armado”, dijo el fiscal, quien recordó que Cecilia “creía que iba a ser feliz con César, pero se cruzó con personas equivocadas”. Según Bogado, la relación se volvió conflictiva tras el casamiento, en septiembre de 2022, cuando Marcela Acuña obligó a su hijo a divorciarse al día siguiente.
El fiscal detalló que el 2 de junio de 2023, Cecilia fue llevada por César a la casa familiar, donde fue asesinada. “Intentó defenderse, pero él la mató”, afirmó. Luego, el cuerpo fue trasladado a Campo Rossi, donde “fue quemado durante horas para eliminar cualquier rastro”.
“Después de eso, se fueron a comer un guiso, como si nada”, dijo Bogado, al graficar la frialdad con que actuaron los Sena.