Budín de yogur alto en proteínas: una receta rápida e ideal para ganar masa muscular

Este bizcochuelo aporta todos los beneficios del yogur girego, un ingrediente con proteínas de alto valor biológico.

Budín de yogur alto en porteína, en pocos pasos y con ingredientes sencillos.
Hace 1 Hs

Los postres no necesariamente deben ser preparaciones calóricas o ser eliminados cuando comenzamos con un régimen de alimentación más saludable. Existen dulces que pueden ser igual de beneficiosos que las comidas que conocemos como “sanas”. Ese es el caso del budín de yogur alto en proteína, una receta ideal para quienes desean aumentar su nivel de masa muscular, lo cual nos aporta mayor fuerza y flexibilidad, nos hace sentir más ligeros e incluso prolonga nuestra esperanza de vida.

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

Cómo hacer yogur griego casero en simples pasos: cremoso, natural y rico en proteínas

El budín de yogur alto en proteína es una receta ideal para quienes desean incorporar preparaciones más sanas a su dieta. A la vez se trata de un postre sumamente delicioso, con una textura suave y ligera, que hará que se convierta en nuestra opción de desayuno diaria. Esta receta además no lleva suplementos de proteína, que muchas veces pueden ser poco económicos y difícilmente asequibles. Con fuentes naturales, esta preparación se adecúa a las necesidades nutricionales y las capacidades de los distintos bolsillos.

¿Cuáles son los beneficios de los ingredientes de este bizcochuelo?

El principal ingrediente de nuestra preparación será el yogur griego, el componente predilecto de los regímenes altos en proteína. Esto se debe a que este alimento pertenece al grupo de este macornutriente, ya que es el ingrediente que más prevalece. Este es de alto valor biológico, es decir que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir, a la vez que genera saciedad, regulando el apetito y demandando mayor trabajo del aparato digestivo para ser digerido.

El yogur griego es un ingrediente cremoso y si utilizamos una variedad enudlzada ya no necesitaremos de otros tipos de edulcorantes en nuestra receta. Otros ingredientes como los huevos nos aportarán una mayor cantidad de proteína y si lo deseamos, podemos agregar ½ o una cucharada de este suplemento para hacer este postre aún más rico en este nutriente.

¿Cómo preparar el budín de yogur alto en proteína?

¿Cómo preparar el budín de yogur griego alto en proteína?

Ingredientes

- 3 huevos enteros grandes

- 1-2 cucharadas de edulcorante

- 1 taza de yogur griego

- ¼ de taza de harina para todo uso

- 1 ½ cucharadita de esencia de vainilla

- 3 cucharadas de fécula de maíz

- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

Elaboración

1. Mezclamos o procesamos todos los ingredientes hasta que quede una mezcla suave y homogénea.

2. Elegimos un molde para nuestra preparación, este puede ser el de bizcochuelo, budín, pan, muffins, o cualquiera que se adecúe a nuestros gustos y disponibilidades.

3. Cubrimos la superficie de nuestro molde con papel manteca o rocío vegetal. 

4. Vertimos la mezcla en el molde y horneamos por 176 °C, aproximadamente por 30 a 35 minutos, hasta que el postre esté dorado en la superficie. Dejamos enfriar por 10 minutos, retiramos del molde y este budín ya está listo para disfrutar.

