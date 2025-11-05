Budín de yogur alto en proteínas: una receta rápida e ideal para ganar masa muscular

¿Cuáles son los beneficios de los ingredientes de este bizcochuelo?

El principal ingrediente de nuestra preparación será el yogur griego, el componente predilecto de los regímenes altos en proteína. Esto se debe a que este alimento pertenece al grupo de este macornutriente, ya que es el ingrediente que más prevalece. Este es de alto valor biológico, es decir que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir, a la vez que genera saciedad, regulando el apetito y demandando mayor trabajo del aparato digestivo para ser digerido.