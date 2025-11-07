Secciones
¿Qué ocurre en tu cuerpo si comés yogur griego todos los días?

El yogur grirego ganó popularidad en el último tiempo pero ¿qué tan saludable puede ser su consumo diario?

Hace 2 Hs

Quizás no podamos entender cómo en otros países del mundo los desayunos constan de salchichas, arroz o sopas calientes, pero si hay un lenguaje universal, ese es el yogur. Consumido en una gran cantidad de rincones del planeta, esta opción es deliciosa, práctica y una de las soluciones rápidas cuando no se dispone de mucho tiempo. Pero, en una semana apretada ¿qué sucede si comemos yogur todos los días?

En el último tiempo, el yogur se volvió cada vez la recomendación de más referentes “fitness” y nutricionistas que destacaron a este producto lácteo como una colación saludable incluso a cualquier hora del día. Pero algunas dudas surgen al consumirlo, sobre todo si sus efectos beneficiosos aún se mantienen si su consumo es diario. Especialistas explicaron al medio Parade cuáles son los efectos de elegirlo todos los días.

El yogur griego, la opción más saludable

Una regla general para elegir el yogur más saludable es que, idealmente, tenga un alto contenido en proteínas y un bajo contenido en azúcares añadidos. Las proteínas te ayudarán a sentirte saciado y a mejorar tu masa muscular y tus objetivos de control de peso, mientras que controlar el consumo de azúcares añadidos colaborará en disminuir los antojos y a prevenir problemas como la inflamación , complicaciones cardíacas y el aumento de peso. Y entre los candidatos, el que más cumple es el famoso yogur griego.

“Me gusta el yogur griego porque es más rico en proteínas , y las proteínas son excelentes para sentirte satisfecho”, comentó la nutricionista Lauren Kelly al medio Parade. Este tipo de yogur suele tener un mayor contenido en proteínas y un menor contenido en azúcar, además de proporcionar abundante calcio y otras vitaminas importantes.

Cuidado con otros yogures

Si optas por los yogures con sabor, tené cuidado con los azúcares añadidos. “Los yogures, especialmente las variedades bajas en grasa, son una de las principales fuentes de azúcares añadidos en la dieta estadounidense típica, por lo que es importante prestar atención a los azúcares añadidos en las versiones con sabor”, afirmó Kelly. “Al igual que la fruta, los lácteos contienen azúcar de forma natural, es decir, la lactosa, pero cualquier cantidad superior a 6 gramos en la etiqueta probablemente sea azúcar añadido”. Su regla general es no superar los 10 gramos de azúcar en total.

Efectos en el cuerpo de comer yogur todos los días

Según Kelly, algunas personas pueden comer yogur a diario o casi a diario sin ningún problema, mientras que otras no, especialmente si son intolerantes a la lactosa. «Una persona puede tener problemas con los lácteos debido a problemas intestinales , pero luego recuperarse y tolerar ciertas variedades sin problema», explica.

Es importante prestar atención a cómo te sientes después de comer yogur. "¿Te sentís con energía o cansado y aletargado? Si es lo segundo, podría ser útil consultar con un nutricionista para determinar si se debe al yogur en sí, o si tal vez los ingredientes adicionales tienen un exceso de azúcar, lo que te provoca mayor fatiga posteriormente", añadió.

Otros beneficios de comer yogur griego diariamente

1. Puede ayudar en el control del peso: El yogur puede contribuir a la gestión del peso, ya que ayuda a sentirse saciado por más tiempo. Es una parte saludable de una dieta equilibrada que apoya el manejo del peso. Investigaciones previas han asociado el consumo de yogur con un menor índice de masa corporal (IMC), peso corporal, circunferencia de la cintura y grasa corporal. Un estudio más reciente (2024) encontró que las personas que comían más de siete porciones de yogur a la semana tenían un riesgo de sobrepeso u obesidad 20% menor (y 38% menor si consumían yogur entero), en comparación con aquellos que comían solo de cero a dos porciones por semana.

2. Puede mejorar la salud intestinal y reducir la inflamación: El yogur es una buena fuente de probióticos (bacterias buenas), lo que significa que puede ayudar a promover la salud intestinal y facilitar una digestión adecuada, además de ayudar a reducir la inflamación. De hecho, un estudio de 2022 indicó que las personas que consumían yogur con regularidad (unas cinco veces a la semana) tenían un microbioma intestinal más sano. Específicamente, una bacteria beneficiosa que se encuentra en el yogur, Bifidobacterium animalis subsp. lactis, se relacionó con un compuesto conocido por ayudar a reducir la inflamación en el intestino.

3. Puede incrementar tu ingesta de proteínas: El yogur puede ser una excelente manera de obtener más proteínas. Si se tolera bien, se recomienda optar por yogures griegos o islandeses, ya que el proceso de colado los hace más espesos, cremosos, y resultan ser más ricos en proteínas y bajos en carbohidratos. En promedio, una taza de yogur simple bajo en grasa contiene alrededor de 12 gramos de proteína.

4. Puede reducir el riesgo de cáncer de colon: Comer más yogur está asociado con un riesgo menor de desarrollar cáncer de colon. Una investigación publicada en febrero de 2025 mostró que los participantes que consumían más yogur tenían un riesgo 20% menor si sus tumores contenían la bacteria Bifidobacterium. Dado que Bifidobacterium se encuentra en aproximadamente un tercio de los casos generales de cáncer de colon, es recomendable buscar yogures que contengan cultivos vivos activos de esta bacteria.

5. Puede ayudar a mejorar la salud ósea: El yogur es naturalmente rico en calcio y, a menudo, fortificado con vitamina D, dos nutrientes fundamentales para tener huesos fuertes. Estos nutrientes son esenciales para la salud ósea, pero la mayoría de los adultos no consumen suficiente cantidad de ellos. Por ejemplo, una taza de yogur simple bajo en grasa aporta cerca del 45% del valor diario recomendado de calcio.​

