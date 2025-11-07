¿Qué ocurre en tu cuerpo si comés yogur griego todos los días?

Otros beneficios de comer yogur griego diariamente

1. Puede ayudar en el control del peso: El yogur puede contribuir a la gestión del peso, ya que ayuda a sentirse saciado por más tiempo. Es una parte saludable de una dieta equilibrada que apoya el manejo del peso. Investigaciones previas han asociado el consumo de yogur con un menor índice de masa corporal (IMC), peso corporal, circunferencia de la cintura y grasa corporal. Un estudio más reciente (2024) encontró que las personas que comían más de siete porciones de yogur a la semana tenían un riesgo de sobrepeso u obesidad 20% menor (y 38% menor si consumían yogur entero), en comparación con aquellos que comían solo de cero a dos porciones por semana.