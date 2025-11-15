Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

La discusión sobre la regulación de las plataformas electrónicas en San Miguel de Tucumán volvió a tomar curso. Concejales se reunieron ayer para acelerar la elaboración de un dictamen, atentos a la directiva de resolver el asunto antes de fin de año, y plantearon alternativas de distinto matiz sobre las reglas que podrían aplicarse a las apps de transporte como Uber, Didi y Cabify. Además, fijaron un próximo encuentro para el lunes.
El debate había quedado pospuesto por la irrupción del proceso electoral. Luego, la crisis del transporte público de pasajeros aceleró la búsqueda de definiciones. El cuerpo parlamentario, que preside Fernando Juri, sostiene el propósito de regular la actividad de las plataformas electrónicas hasta el 22 de diciembre, fecha fijada como prórroga de las sesiones ordinarias.
En un primer momento la temática era discutida puertas adentro de la comisión de Transporte, a cargo de José María Franco. Sin embargo, al tratarse de un asunto controvertido por los sectores involucrados, los espacios de diálogo comenzaron a ampliarse. Se convocó al Ejecutivo municipal; se conversó con Juri y con los referentes de cada bloque; y hoy el tema avanza incluyendo a todos los ediles interesados, en pos de adelantarse a una futura discusión en el recinto.
Ayer la reunión se extendió por dos horas y se habló únicamente de la regulación de los automóviles de transporte. El debate sobre las motocicletas es visto como un tema más complejo, entonces se busca avanzar con firmeza sobre los coches antes de pasar a los vehículos de dos ruedas.
Controversias
La comisión repartió borradores con posibles criterios para definir una legislación, aunque en algunos ítems se tiene más aprobación que en otros.
El punto más controvertido es el de la regulación de tarifa con montos mínimos y máximos. Un escrito formulado en mayo planteaba fijar la variación de los costos de viaje según los valores que maneja el Sutrappa: no más de un 30% y no menos de un 15% de lo que cobraría un taxi por cada traslado. Se intentaría que esta opción sea descartada, por considerarse que es inviable y que rompe con el espíritu de lo que eligen los usuarios.
En cambio, habría más consenso en imponer tributos a las empresas privadas de transporte, de acuerdo con lo que exigen desde el sector taximetrero por la competencia desleal. “O tributan todos o no tributa nadie”, opinó un concejal. Sin embargo, la idea sería requerir un impuesto municipal -probablemente el TEM- a las empresas y no a los choferes; es decir, que el sujeto pasivo del arancel sean las plataformas para no cargar a los conductores con gravámenes. En este escenario, los taxistas continuarían pagando el canon de siempre.
Los concejales de la Capital estudian, a su vez, los modos de legislar: si la reglamentación de las plataformas entraría en la ordenanza N° 3.713 (Sutrappa) o si se debería crear una aparte. Se propone aggiornar la norma madre de los taxis y plasmar en ella la regulación para todo el transporte automotor.
Otra ventana de diálogo se abre sobre la posibilidad de establecer una cupificación a los autos particulares. Un borrador anterior elaborado por la comisión sugería otorgar permisos de explotación en razón de uno cada 167 habitantes de la ciudad, es decir, 3.585 vehículos habilitados por los casi 600.000 ciudadanos capitalinos reportados en el último censo.
En tanto, las coincidencias se encontrarían en exigir por ordenanza más datos sobre los conductores, y que se cumplan los requisitos de seguridad, funcionamiento e higiene. De todos modos, el intercambio de propuestas en el edificio de San Martín y Monteagudo se mueve a ritmos acelerados y el lunes habrá una próxima reunión.
En declaraciones recientes, el presidente del Concejo resaltó la necesidad de avanzar en marco regulatorio de las apps. “Es un tema sumamente complejo; venimos planteando como cuerpo que se trata de una problemática que abarca a toda la provincia, por eso es que queremos avanzar definitivamente con una norma de regularización con el objetivo de beneficiar a los usuarios de las aplicaciones, tanto pasajeros como conductores”, dijo Juri.
Además, el peronista destacó que el equipo de concejales está “aunando criterios, planteando posturas respecto a las plataformas” para establecer una normativa para San Miguel de Tucumán.