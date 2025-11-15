Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

El punto más controvertido es el de la regulación de tarifa con montos mínimos y máximos. Un escrito formulado en mayo planteaba fijar la variación de los costos de viaje según los valores que maneja el Sutrappa: no más de un 30% y no menos de un 15% de lo que cobraría un taxi por cada traslado. Se intentaría que esta opción sea descartada, por considerarse que es inviable y que rompe con el espíritu de lo que eligen los usuarios.