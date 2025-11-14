Transporte por aplicaciones: la propuesta de Enrique Romero para regular su uso y equipararlo al servicio de taxis

El avance de los sistemas de transporte contratados mediante aplicaciones electrónicas abrió un debate legal, fiscal y operativo en todo el país. En ese contexto, Enrique Romero, ex Director General de Transporte de Tucumán, ex Director General de Santiago del Estero y ex Subsecretario de Tránsito y Transporte de San Miguel de Tucumán, presentó una propuesta para regular estas modalidades dentro del marco jurídico vigente.