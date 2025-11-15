El sánguche de milanesa: sabor tucumano que conquista el país

Matías Villafañe, de Concepción, agrega que el corte de carne también define la esencia: debe ser pulpa y el adobo tiene que reposar un día. Valeria Luque llegó con su foodtruck, Alta Mila desde Córdoba, invitada a participar del festival. “Tuvimos la bendición de ser invitados a la capital del sánguche de milanesa y fuimos muy bien recibidos”, cuenta, al tiempo que confiesa que no probó el sánguche local pero que los colegas le acercaron uno para degustar. “No puedo decir las diferencias exactas pero, por lo que vi, acá le agregan muchísimos aderezos y otras cosas”, dice un poco confundida. “Creo que el pan es como el del lomito en Córdoba, nuestro pan es más esponjoso y no lo calentamos. Tampoco cortamos la lechuga”, describe y promete no irse de la provincia sin probar la “mila”.