Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural
MÁS DE 40 SANGUCHERÍAS. A las propuestas tucumanas, esta vez se sumó un stand de emprendedores procedentes de Córdoba. MÁS DE 40 SANGUCHERÍAS. A las propuestas tucumanas, esta vez se sumó un stand de emprendedores procedentes de Córdoba. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
14 Noviembre 2025

La cuarta edición de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa abrió anoche con una propuesta más grande y diversa, según destacó su organizador, Diego “Mocho” Viruel. A pesar de la lluvia, hubo miles de tucumanos que acudieron a la sede la la Sociedad Rural (Camino del Perú 1.050) a probar el manjar típicamente.

Este año el evento incorporó más emprendedores de distintos rubros, mayor oferta gastronómica y nuevos espacios para disfrutar en familia. Más de 40 sangucherías (incluyendo a una de Córdoba) participan de esta edición para quienes el tradicional sánguche de milanesa es una fuente de trabajo e identidad.

“Hay familias detrás de cada puesto, mucho esfuerzo y entusiasmo. Ver cómo esto moviliza a la provincia nos pone muy contentos”, dijo Viruel.

Hasta el domingo

El festival, que se extenderá hasta el domingo, ofrece no sólo las clásicas versiones del sánguche en sus múltiples variantes, sino también una zona dulce pensada para complementar la propuesta.

VISITA. El público podrá participar del evento hasta el domingo. VISITA. El público podrá participar del evento hasta el domingo.

Además, cuenta con una kermés con juegos gratuitos y shows musicales en vivo. La edición de este año incluye premios especiales que van desde importantes montos en efectivo hasta productos por un año de distintas marcas, además del sorteo de una moto 0km.

Las entradas se pueden conseguir de forma presencial en el local de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836) o a través del sitio oficial www.fiestadelamilanga.com.ar, con precios desde 3.000 pesos. La web del festival ofrece promociones exclusivas para grupos, como la “Promo Amigos 4x3”, que permite ingresar a cuatro personas pagando sólo tres entradas, y la “Promo Familia”, que incluye a dos menores de 12 años sin cargo junto a dos adultos.

