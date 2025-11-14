Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural

Las entradas se pueden conseguir de forma presencial en el local de Tarjeta Sucrédito (San Martín 836) o a través del sitio oficial www.fiestadelamilanga.com.ar, con precios desde 3.000 pesos. La web del festival ofrece promociones exclusivas para grupos, como la “Promo Amigos 4x3”, que permite ingresar a cuatro personas pagando sólo tres entradas, y la “Promo Familia”, que incluye a dos menores de 12 años sin cargo junto a dos adultos.