Según Milei, Argentina está lista para volver a los mercados internacionales

También expuso su mirada conceptual sobre la tasa de interés. Aseguró que en la Argentina persiste “un error conceptual grave” heredado de los años 30 al considerar que la tasa es el precio del dinero. Para Milei, en cambio, representa “el precio relativo de los bienes presentes versus los bienes futuros”. Desde esa perspectiva, acusó al kirchnerismo de haber “consumido el capital al extremo”, destruyendo las expectativas y llevando las tasas implícitas “a niveles infinitos”, lo que terminó inflando el riesgo país en comparación con Estados Unidos.