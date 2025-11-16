Osteoporosis: el plan de entrenamiento que recomiendan los expertos para fortalecer los huesos sin riesgos

Padecer osteoporosis no implica renunciar al movimiento. Lejos de ser una contraindicación absoluta, la actividad física planificada y supervisada se convierte en una herramienta fundamental para preservar la salud de los huesos, mejorar la fuerza muscular, favorecer el equilibrio y disminuir el riesgo de caídas y fracturas, señalan los especialistas.