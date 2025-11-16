Secciones
SociedadSalud

Osteoporosis: el plan de entrenamiento que recomiendan los expertos para fortalecer los huesos sin riesgos

Qué movimientos hacer, cuáles evitar y por qué mantenerse activo es clave para la salud ósea.

Consejos para evitar la osteoporosis Consejos para evitar la osteoporosis
Hace 2 Hs

Padecer osteoporosis no implica renunciar al movimiento. Lejos de ser una contraindicación absoluta, la actividad física planificada y supervisada se convierte en una herramienta fundamental para preservar la salud de los huesos, mejorar la fuerza muscular, favorecer el equilibrio y disminuir el riesgo de caídas y fracturas, señalan los especialistas.

El gran desafío es encontrar la rutina adecuada: un entrenamiento adaptado a las necesidades de cada persona, que evite riesgos innecesarios y potencie los beneficios. Bajo esta premisa, expertos recomiendan una combinación de ejercicios específicos que resultan seguros y altamente efectivos para quienes viven con osteoporosis.

Los ejercicios recomendados para evitar la osteoporosis

• Entrenamiento de fuerza.

Incorporar pesas livianas, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal contribuye a fortalecer músculos y huesos. La ejecución correcta y el acompañamiento profesional son esenciales para evitar lesiones y asegurar una progresión adecuada.

• Actividad aeróbica con soporte de peso.

Caminar, bailar o subir escaleras ayudan a mantener la densidad ósea, especialmente en piernas, caderas y columna baja. En cambio, ejercicios sin carga, como nadar o andar en bicicleta, si bien son saludables, no generan suficiente estímulo para el hueso por sí solos.

• Flexibilidad y movilidad articular.

Estiramientos suaves, siempre después de un buen calentamiento, mejoran la función articular y muscular. Los expertos recomiendan evitar torsiones o inclinaciones profundas de la columna, que pueden resultar contraproducentes.

• Equilibrio y estabilidad.

Movimientos sencillos como pararse en un solo pie o prácticas como el tai-chi favorecen la coordinación y reducen el riesgo de caídas, un factor crítico para quienes tienen pérdida de masa ósea.

Osteoporosis: qué ejercicios conviene evitar

No todas las actividades son adecuadas para personas con osteopenia u osteoporosis moderada o avanzada. Entre las prácticas desaconsejadas se encuentran los movimientos de alto impacto -como saltos o carreras- y las torsiones profundas o flexiones exageradas de la columna.

Asimismo, ciertos deportes como el tenis, el golf o algunas posturas de yoga pueden implicar giros rápidos o posturas forzadas que aumentan el riesgo de fractura si no se realizan con adaptaciones específicas.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?
1

¿Cómo reconocer los billetes apócrifos?

Tiempo de obsesiones
2

Tiempo de obsesiones

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski
3

El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Historia regional de la infamia
4

Historia regional de la infamia

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor
5

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina
6

Apps de transporte: la “ola Uber” atraviesa más ciudades de la Argentina

Más Noticias
Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias antes de una semana que promete más calor

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

“Hablar con la verdad para prevenir”: el pedido de Gastón Pauls en Tucumán

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Emmanuel Guerra: “Argentina es un país que construye puentes”

Comentarios