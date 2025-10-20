Secciones
Día Mundial de la Osteoporosis: los primeros síntomas de una enfermedad silenciosa

Conocé cuáles son las formas de prevenirla y a qué señales debés prestar atención.

Hace 15 Min

La National Osteoporosis Society de Reino Unido declaró en 1996 que cada 20 de octubre se celebraría el Día Mundial de la Osteoporosis. La iniciativa surgió como una oportunidad para aumentar la visibilidad de la enfermedad, un padecimiento poco visible que debilita los huesos e incrementa los riesgos de padecer fracturas o lesiones óseas.

Se dice que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa porque las personas que la padecen no suelen tener noción de ello hasta que ocurre una fractura. En 2025, el lema es “¡Es inaceptable!” y busca hacer énfasis en la brecha que separa la cantidad de personas con osteoporosis en el mundo y el bajo nivel de diagnóstico y tratamiento que se indica.

Primeros síntomas de la osteoporosis

En las primeras etapas, la osteoporosis no presenta síntomas. Pero una vez que llega a debilitar los huesos, pueden aparecer dolores en la espalda causados por un hueso roto o aplastado; pérdida de estatura con el tiempo; una postura encorvada o una fractura que se produce más fácilmente de lo esperado.

Las mujeres que tuvieron una menopausia temprana son más propensas a padecer osteoporosis, por lo que se recomienda hacer una consulta con su médico. Si tomaste corticoides durante algunos meses consecutivos o incluso si tenés antecedentes de fracturas –por ejemplo, de cadera–, también es recomendable tomar medidas de prevención.

Los niveles altos de hormona tiroidea pueden causar pérdida ósea. Esto puede ocurrir si la tiroides es hiperactiva o si tomas demasiados medicamentos con hormonas tiroideas para tratar una baja actividad de la tiroides.

Cómo prevenir la osteoporosis

Según la Mayo Clinic, la buena nutrición y el ejercicio regular son esenciales para mantener los huesos sanos durante toda la vida. Entre los 18 y hasta los 50 años, tanto hombres como mujeres necesitan 1000 miligramos de calcio al día. Luego de los 50, las mujeres necesitan 1200 al día. Los hombres necesitan un incremento de calcio a partir de los 70.

También la vitamina D mejora la capacidad del organismo de absorber el calcio y llevarlo hasta los huesos. Se puede obtener vitamina D mediante la exposición de la piel al sol, ya que no hay demasiados alimentos que la contengan. Para evitar otros problemas de salud, es importante evitar exponerse en horarios en que el sol está en latitudes más altas.

El ejercicio puede ayudarte a fortalecer los huesos y retardar la pérdida ósea. Los ejercicios pueden beneficiar tus huesos sin importar cuándo comiences a hacerlos, pero lo mejor será si comienzas a ejercitarte regularmente de joven y continúas haciéndolo durante toda la vida.

