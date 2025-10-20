Día Mundial de la Osteoporosis: los primeros síntomas de una enfermedad silenciosa

Se dice que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa porque las personas que la padecen no suelen tener noción de ello hasta que ocurre una fractura. En 2025, el lema es “¡Es inaceptable!” y busca hacer énfasis en la brecha que separa la cantidad de personas con osteoporosis en el mundo y el bajo nivel de diagnóstico y tratamiento que se indica.