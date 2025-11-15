Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Cuarto intermedio

El viernes a primera hora las partes se reunieron nuevamente -esta vez de manera virtual- para concretar los puntos que habían quedado pendientes. Sin aguardar un minuto más, la fiscala solicitó que Beltrán fuera sometido a seis meses de prisión preventiva. Para Trejo y Teseira requirió el plazo de dos meses. “Es un hecho que fue cometido con abuso de poder. Beltrán tenía un cargo policial en la plana mayor, contaba con recursos y con una logística; se ha acreditado que estaba en uso de un vehículo asignado para la prevención del delito y que se utilizó recursos del Estado, como el combustible, que son pagados por el Superior Gobierno de la provincia”, manifestó Rivadeneira.