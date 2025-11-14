Secciones
Política

Adorni celebró el acuerdo con EEUU como señal de "crecimiento y libre comercio"

"Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares", afirmó el jefe de Gabinete.

CASA ROSADA: Adorni imprime su sello en la Jefatura de Gabinete. CASA ROSADA: Adorni imprime su sello en la Jefatura de Gabinete.
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, al destacar que "crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones" y es una señal de que el país está en el "sendero correcto del crecimiento y del libre comercio".

El acuerdo, denominado "Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión", busca abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones para facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales. Adorni detalló que incluye la reducción de tarifas, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la propiedad intelectual y un compromiso con un comercio "más justo y recíproco".

"Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detalló el jefe de Gabinete.

Agradecimiento a ex funcionarios

El gobierno de Javier Milei consideró este acuerdo con la administración de Donald Trump como uno de los principales objetivos de su gestión. Adorni agradeció el trabajo de los equipos de Economía, Cancillería y Desregulación, así como a los ex funcionarios Guillermo Francos y Gerardo Werthein.

Adorni informó que el canciller Pablo Quirno viajó a Washington para reunirse con empresas estadounidenses interesadas en invertir en Argentina, como muestra de "confianza" en el país.

Además anticipó que el 10 de diciembre marcará el inicio de la segunda etapa del gobierno y exhortó a los legisladores a "seguir liberando las fuerzas del sector privado" para potenciar los avances logrados.

Temas Buenos AiresCasa RosadaCasa BlancaDonald TrumpJavier MileiManuel AdorniGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acuerdo Argentina-EEUU: en el agro celebraron con precaución a la espera de la letra chica

Acuerdo Argentina-EEUU: en el agro celebraron con precaución a la espera de la "letra chica"

Quirno celebró el acuerdo comercial con EEUU y destacó su impacto en inversiones y tarifas

Quirno celebró el acuerdo comercial con EEUU y destacó su impacto en inversiones y tarifas

Milei reestructura la comunicación: Adorni, al mando tras la eliminación de la Secretaría de Medios

Milei reestructura la comunicación: Adorni, al mando tras la eliminación de la Secretaría de Medios

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural

Miles de tucumanos fueron a disfrutar del sabor de los sánguches de milanesa en la Rural

La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Comentarios