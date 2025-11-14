Adorni celebró el acuerdo con EEUU como señal de "crecimiento y libre comercio"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, al destacar que "crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones" y es una señal de que el país está en el "sendero correcto del crecimiento y del libre comercio".
El acuerdo, denominado "Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión", busca abrir mercados, reducir barreras y alinear regulaciones para facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales. Adorni detalló que incluye la reducción de tarifas, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la propiedad intelectual y un compromiso con un comercio "más justo y recíproco".
"Entre otras cosas, incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco", detalló el jefe de Gabinete.
Agradecimiento a ex funcionarios
El gobierno de Javier Milei consideró este acuerdo con la administración de Donald Trump como uno de los principales objetivos de su gestión. Adorni agradeció el trabajo de los equipos de Economía, Cancillería y Desregulación, así como a los ex funcionarios Guillermo Francos y Gerardo Werthein.
Adorni informó que el canciller Pablo Quirno viajó a Washington para reunirse con empresas estadounidenses interesadas en invertir en Argentina, como muestra de "confianza" en el país.
Además anticipó que el 10 de diciembre marcará el inicio de la segunda etapa del gobierno y exhortó a los legisladores a "seguir liberando las fuerzas del sector privado" para potenciar los avances logrados.