Cambios en la ley de biocombustibles

Es tendencia mundial el agregado del Bioetanol en la mezcla pues se demostró que reduce las emisiones GEI en 27-28 % según el Balance Térmico Molar que fuera presentado en el Senado de la Nación en 2020. Existen buenos argumentos técnicos para responder a la propuesta negativa de Adefa. Se equivoca totalmente esta Entidad empresaria al decir “que en ninguna parte del mundo se aplican cortes del 15 y 18 % y que son cortes diseñados específicamente para Argentina”. Grave error de señalar una cosa así. Basta mirar al Mercosur con Paraguay y su 25% y Brasil ya con 30%. Pueden mirar más allá y la India va del 16 al 20 % y los EEUU con 15%. El CAA dio buenos argumentos económicos para refutar la postura de Adefa señalan las entidades empresarias del azúcar y del maíz, que los aumentos de la mezcla “se pueden hacer sin costo fiscal, sin impactos en el precio del surtidor y sin impacto en las petroleras, generando ahorro de divisas y promueve la competencia”. Lo más interesante que contiene el proyecto de ley que analiza la Comisión del Senado en estos momentos es que se habilita un mercado por encima del umbral obligatorio del 15% ampliando las opciones de combustibles y movilidad de los consumidores, por ejemplo para usar en los motores “flex” que ya cuentan con aprobación del gobierno Nacional para su empleo, según Resolución 546/2025 del 02/10/25 publicado en Boletín Oficial de la Nación. Lo más importante está en el Art 22 donde dice textual “solo configuración flex” para adaptarse al uso desde 5 a 15% volumen o mayor bioetanol”. Considero que allí entra el uso del alcohol hidratado según aquel diagrama de dispersión que hice llegar oportunamente al Presidente del CAA.