Cambios en la ley de biocombustibles

Franco Fogliata
Ingeniero Agrónomo
Actualmente está en el Senado de la Nación en plena discusión la modificación a la Ley vigente 27640 sobre uso de los Biocombustibles tanto del Bioetanol como del Biodiesel. Nos referiremos solamente al Bioetanol pues el propósito es llevar la mezcla al 15%. Al parecer hubo fuerte cruce de opiniones entre las entidades empresarias del sector azucarero y maicero (que obviamente empujan por ese aumento) con Adefa (Asociación de fábrica de automóviles) quienes rechazan directamente ese aumento del Bioetanol.
Curiosamente son los mismos argumentos que se manejaron las petroleras hace 40 años atrás para tumbar el Plan Alconafta. Llama la atención que en esas discusiones en el seno de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles nadie se acordó que desde el 2022 rige una Resolución de Energía de la Nación número 689/22 mediante la cual admite elevar la mezcla al 15 % con etanol y con 4.5 % de oxígeno en las naftas en surtidor y que el etanol lo cubre holgadamente como buen oxigenante que es y prohíbe el uso de otros oxigenantes sintéticos como el MTBE (un metil del metano) y que lo proveía YPF. Ese aumento de oxígeno en las naftas mejora su octanaje o sea su calidad.
Para ello y comprender el tema es clave mencionar los índices RON y MON pues hacen a la eficacia del combustible. Años atrás se demostró que usando solo un 10 % de etanol en la mezcla el RON subía de 93 a 95.1 mientras el MON subía de 83 a 85. El número total de octanos en el índice RON/MON en la nafta es 91/80 y en el etanol es 109/98, la nafta súper tiene 95 octanos. Así contribuye el etanol en mejorar el octanaje de las naftas y entonces ese combustible resulta mejor para el funcionamiento de los motores ciclo Otto y se agregan ahora los motores “flex” como gran innovación creada en Brasil en 2003.
Es tendencia mundial el agregado del Bioetanol en la mezcla pues se demostró que reduce las emisiones GEI en 27-28 % según el Balance Térmico Molar que fuera presentado en el Senado de la Nación en 2020. Existen buenos argumentos técnicos para responder a la propuesta negativa de Adefa. Se equivoca totalmente esta Entidad empresaria al decir “que en ninguna parte del mundo se aplican cortes del 15 y 18 % y que son cortes diseñados específicamente para Argentina”. Grave error de señalar una cosa así. Basta mirar al Mercosur con Paraguay y su 25% y Brasil ya con 30%. Pueden mirar más allá y la India va del 16 al 20 % y los EEUU con 15%. El CAA dio buenos argumentos económicos para refutar la postura de Adefa señalan las entidades empresarias del azúcar y del maíz, que los aumentos de la mezcla “se pueden hacer sin costo fiscal, sin impactos en el precio del surtidor y sin impacto en las petroleras, generando ahorro de divisas y promueve la competencia”. Lo más interesante que contiene el proyecto de ley que analiza la Comisión del Senado en estos momentos es que se habilita un mercado por encima del umbral obligatorio del 15% ampliando las opciones de combustibles y movilidad de los consumidores, por ejemplo para usar en los motores “flex” que ya cuentan con aprobación del gobierno Nacional para su empleo, según Resolución 546/2025 del 02/10/25 publicado en Boletín Oficial de la Nación. Lo más importante está en el Art 22 donde dice textual “solo configuración flex” para adaptarse al uso desde 5 a 15% volumen o mayor bioetanol”. Considero que allí entra el uso del alcohol hidratado según aquel diagrama de dispersión que hice llegar oportunamente al Presidente del CAA.
Tres conceptos
Una rápida mirada mundial al mercado de los Biocombustibles nos brindan la OCDE y FAO quienes prevén un aumento en el uso del Bioetanol para el período 2023 al 2032 en 26.63 millones de m3 y así llegar a una demanda global de 151 millones de m3. Actualmente el 60 % del bioetanol es de maíz y el 30 % es azucarero en tanto los restantes 10 % son de otros cereales como trigo etc. Las políticas nacionales en distintos países buscan alentar este consumo de los bio en base a tres conceptos bien definidos. 1) apoyo a la agricultura como productores de la Biomasa materia prima básica para su elaboración. 2) con ello se reducen las emisiones GEI como ya vimos y 3) se aumenta la independencia energética respecto al petróleo.
Será muy oportuno que las entidades azucareras y maiceras hagan conocer a los miembros de esa comisión del Senado el diagrama de dispersión para uso del alcohol hidratado en la mezcla donde se demuestra claramente que a partir del 15 % no hay separación de “fases” entre el 4% de agua y el 96 % del etanol y así la mezcla puede llegar sin problemas al E-85 y los motores funcionan bien en especial los “flex”. Ese diagrama lo realizó el ENI de Italia para Brasil y así tienen un combustible más barato pues la diferencia de costo y precio favorece al hidratado. Aquí hasta ahora las inversiones están hechas para el anhidro que es actualmente un 28 % más barato que la nafta en valor del litro.
Esta ligera información que damos ojalá llegue al seno de la comisión que está abocada a emitir un dictamen dado la cantidad de proyectos presentados en el Senado de la Nación y nuestro país tenga una nueva Ley acorde con la tendencia mundial de mejorar los % de mezcla y así se favorecen las economías regionales de los sectores azucareros y maiceros.
Al día de hoy el etanol (en valor litro) sigue más barato que la nafta súper YPF. En este caso tomamos un valor medio de $1500/l, vs. $1110/l del etanol anhidro. Es decir un 26% más barato. Como se observa es un tema clave para la economía y progreso de Tucumán y el NOA.