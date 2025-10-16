Cambios en la Ley de Biocombustibles: fuerte cruce entre productores de bioetanol y automotrices en el Senado

Rodríguez Canedo subrayó que los incrementos en los cortes “nos aislarán del resto del mundo”. “Exportamos el 60% de la producción, y en algunas empresas, llega al 85 %. Los países a los que exportamos no tienen estos niveles. Por ejemplo, Brasil -que representa el 50% de nuestras exportaciones- maneja rangos del 22 %, 25 % y 27 %. Luego, el 40 % restante se exporta a destinos de Latinoamérica, Centroamérica, donde no hay cortes: cero. Estaríamos poniendo en riesgo el 60 % de lo que producimos”, fundamentó. Asimismo, dijo que se “generaría un perjuicio a los consumidores”, el bioetanol afecta a los vehículos y que “ningún país realiza un desarrollo automotriz con el nivel de corte” planteado.