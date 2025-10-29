Maiceros y azucareros ratifican su compromiso con el bioetanol y respaldan el proyecto de ley de biocombustibles

Fuerte respaldo al proyecto de ley de biocombustibles

Las Comisiones Directivas de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que manifestaron su respaldo unánime al proyecto de ley de biocombustibles presentado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.