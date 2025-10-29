Maiceros y azucareros ratifican su compromiso con el bioetanol y respaldan el proyecto de ley de biocombustibles

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino expresaron su apoyo al proyecto impulsado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés. Destacaron que la iniciativa representa un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo del país.
Fuerte respaldo al proyecto de ley de biocombustibles
Las Comisiones Directivas de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que manifestaron su respaldo unánime al proyecto de ley de biocombustibles presentado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Según las entidades, la propuesta constituye un avance estratégico para el desarrollo del país, al establecer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional.
El rol del bioetanol en la transición energética
Durante el encuentro, los representantes subrayaron el papel central que cumple el bioetanol de maíz y de caña de azúcar en la descarbonización del transporte, la generación de empleo genuino y la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local.
Asimismo, destacaron el liderazgo de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto con amplio consenso y mirada federal, que reconoce la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país.
“Un proyecto serio y responsable”
El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, y el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, coincidieron en afirmar:
“Es un proyecto serio y responsable que le permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales.”
Compromiso con un modelo energético sustentable
Finalmente, las entidades ratificaron su compromiso de trabajar junto a las autoridades nacionales y provinciales para lograr la pronta aprobación de la ley, con el objetivo de consolidar un modelo energético más limpio, competitivo y sustentable.
El comunicado enfatiza que el impulso a los biocombustibles potenciará la producción nacional, el agregado de valor a las materias primas y beneficiará a toda la sociedad argentina.