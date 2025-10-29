Secciones
SociedadActualidad

Maiceros y azucareros ratifican su compromiso con el bioetanol y respaldan el proyecto de ley de biocombustibles

Destacaron que la iniciativa representa un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo del país.

Maiceros y azucareros ratifican su compromiso con el bioetanol y respaldan el proyecto de ley de biocombustibles
Hace 1 Hs

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino expresaron su apoyo al proyecto impulsado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés. Destacaron que la iniciativa representa un avance estratégico para el desarrollo energético, ambiental y productivo del país.

Fuerte respaldo al proyecto de ley de biocombustibles

Las Comisiones Directivas de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino, junto a Maizar, mantuvieron una reunión en la que manifestaron su respaldo unánime al proyecto de ley de biocombustibles presentado por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, elaborado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.

Según las entidades, la propuesta constituye un avance estratégico para el desarrollo del país, al establecer un marco normativo moderno, federal y sustentable que garantiza previsibilidad a las inversiones, fortalece las economías regionales y sustituye importaciones de combustibles fósiles por producción nacional.

El rol del bioetanol en la transición energética

Durante el encuentro, los representantes subrayaron el papel central que cumple el bioetanol de maíz y de caña de azúcar en la descarbonización del transporte, la generación de empleo genuino y la mejora de la balanza comercial argentina, al reemplazar combustibles importados por energía renovable de origen local.

Asimismo, destacaron el liderazgo de la Liga de Provincias Bioenergéticas por haber impulsado un texto con amplio consenso y mirada federal, que reconoce la importancia estratégica de los biocombustibles en la transición energética y en la soberanía productiva del país.

“Un proyecto serio y responsable”

El director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam, y el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, coincidieron en afirmar:

“Es un proyecto serio y responsable que le permite crecer al sector sin afectar las ventas de naftas y gasoil nacionales, ni las regalías petroleras, ni las cuentas fiscales.”

Compromiso con un modelo energético sustentable

Finalmente, las entidades ratificaron su compromiso de trabajar junto a las autoridades nacionales y provinciales para lograr la pronta aprobación de la ley, con el objetivo de consolidar un modelo energético más limpio, competitivo y sustentable.

El comunicado enfatiza que el impulso a los biocombustibles potenciará la producción nacional, el agregado de valor a las materias primas y beneficiará a toda la sociedad argentina.

Temas Jorge FeijóoEnergíaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?
1

El enigma Jaldo: ¿qué será de su futuro político?

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei
2

La ampliación de la jornada laboral y un nuevo régimen de vacaciones: las claves para entender la reforma laboral de Milei

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”
3

Jaldo se reúne con Milei: “Voy a seguir reclamando lo que a Tucumán le corresponde por ley”

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla
4

“No me siento responsable de que hayamos perdido en la Capital”, dijo Chahla

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador
5

“Jaldo ya sabe quien es Pelli”: el diputado electo por La Libertad Avanza le envió un mensaje al gobernador

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
Alumnos de la Escuela Normal denuncian casos de acoso y reclaman más contención emocional

Alumnos de la Escuela Normal denuncian casos de acoso y reclaman más contención emocional

Cometa o nave espacial: ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

"Cometa o nave espacial": ¿por qué la NASA no emitió ningún aviso relacionado con el 3I/ATLAS?

El cometa 31/ATLAS alcanza hoy su punto más cercano al Sol: la NASA activó los protocolos ante un fenómeno “inexplicable”

El cometa 31/ATLAS alcanza hoy su punto más cercano al Sol: la NASA activó los protocolos ante un fenómeno “inexplicable”

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Cómo reducir el consumo del electrodoméstico que más energía gasta y siempre está enchufado

Banco Macro anunció el traslado del centro de pago para jubilados y pensionados

Banco Macro anunció el traslado del centro de pago para jubilados y pensionados

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

Tras el ingreso del aire frío, ¿cuándo vuelve el calor a la Argentina y en qué provincias?

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

El tiempo en Tucumán: el cielo se mantendrá nublado y la temperatura subirá apenas unos grados

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Estos son los alimentos que nunca debemos comer crudos, según los nutricionistas

Comentarios