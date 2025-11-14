Un plato sin harinas para ganar masa muscular: niditos de calabaza rellenos ricos en proteínas

Cuidar el físico es más que solo entrenar. La alimentación se constituye como un aspecto fundamental para quienes quieren mantenerse saludables e incluso para quienes quieren desarrollar masa muscular. Es que para generar la hipertrofia, es necesario alimentarse e incluir proteínas en la dieta. Estos bocaditos de calabaza rellenos con huevo son la opción perfecta para comer saludable y con alto contenido de proteína.
El huevo es un alimento de elevado valor nutritivo, con aporte energético elevado. La proteína que contiene es de máxima calidad por su elevado poder biológico. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lo toma como un término de referencia porque tiene proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales.
La clara del huevo tiene proteínas como la ovoalbúmina –54% de las proteínas de la clara–, conalbúmina, ovomucina, ovomucoide, entre otras. Y la yema contiene proteínas de los gránulos y proteínas del plasma. Contiene vitaminas A, B y D y minerales como fósforo, yodo y selenio.
Cómo hacer niditos proteicos sin harinas para aumentar masa muscular
Para preparar este sencillo pero delicioso y, sobre todo, saludable plato, necesitarás dos tazas de puré de calabaza que podés usar si herviste calabaza y te sobró. También ½ taza de espinaca cocida y tres o cuatro huevos, que serán los ingredientes principales. Para ligar se necesitará una cucharada de almidón de maíz y, para condimentar, 50 gramos de queso rallado o descremado, sal, pimienta y nuez moscada.
1. En primer lugar deberás tomar un recipiente y mezclar todos los ingredientes, a excepción del huevo y el queso. Una vez que todos estén incorporados, quedará una pasta grumosa con la textura de las verduras.
2. Enmantecá, aceite o engrasá una placa para horno para evitar que los niditos se peguen. Podés armarlos poniendo cucharadas amplias de la pasta sobre la bandeja o formándolos con tus propias manos. Para evitar que el puré se te pegue, podés ponerte unas gotitas de aceite en los dedos y las palmas.
3. Es importante que los nidito tengan tamaños similares a los de una hamburguesa y que en el centro tengan un hueco para el relleno. Llevalos por cinco minutos al horno a 180 °C para que empiecen a solidificarse.
4. Retirá la bandeja, agregá un huevo crudo en cada disco que hayas preparado en la bandeja, espolvoreá con un poco de queso rallado o con cubitos de queso y llevá al horno nuevamente. Cuando el huevo esté totalmente cocido y la base algo dorada, estarán listos para retirar.