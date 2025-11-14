Secciones
SociedadGastronomía

Un plato sin harinas para ganar masa muscular: niditos de calabaza rellenos ricos en proteínas

El huevo es el relleno y el ingrediente estrella de este plato que promete ayudarte a mejorar tu físico.

El relleno de huevo le da una textura particular a estos bocaditos ultra proteicos. El relleno de huevo le da una textura particular a estos bocaditos ultra proteicos.
Hace 1 Hs

Cuidar el físico es más que solo entrenar. La alimentación se constituye como un aspecto fundamental para quienes quieren mantenerse saludables e incluso para quienes quieren desarrollar masa muscular. Es que para generar la hipertrofia, es necesario alimentarse e incluir proteínas en la dieta. Estos bocaditos de calabaza rellenos con huevo son la opción perfecta para comer saludable y con alto contenido de proteína.

Músculos y proteínas: el tipo de carne que realmente funciona para aumentar masa

Músculos y proteínas: el tipo de carne que realmente funciona para aumentar masa

El huevo es un alimento de elevado valor nutritivo, con aporte energético elevado. La proteína que contiene es de máxima calidad por su elevado poder biológico. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lo toma como un término de referencia porque tiene proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales.

La clara del huevo tiene proteínas como la ovoalbúmina –54% de las proteínas de la clara–, conalbúmina, ovomucina, ovomucoide, entre otras. Y la yema contiene proteínas de los gránulos y proteínas del plasma. Contiene vitaminas A, B y D y minerales como fósforo, yodo y selenio.

Cómo hacer niditos proteicos sin harinas para aumentar masa muscular

Para preparar este sencillo pero delicioso y, sobre todo, saludable plato, necesitarás dos tazas de puré de calabaza que podés usar si herviste calabaza y te sobró. También ½ taza de espinaca cocida y tres o cuatro huevos, que serán los ingredientes principales. Para ligar se necesitará una cucharada de almidón de maíz y, para condimentar, 50 gramos de queso rallado o descremado, sal, pimienta y nuez moscada.

1. En primer lugar deberás tomar un recipiente y mezclar todos los ingredientes, a excepción del huevo y el queso. Una vez que todos estén incorporados, quedará una pasta grumosa con la textura de las verduras.

2. Enmantecá, aceite o engrasá una placa para horno para evitar que los niditos se peguen. Podés armarlos poniendo cucharadas amplias de la pasta sobre la bandeja o formándolos con tus propias manos. Para evitar que el puré se te pegue, podés ponerte unas gotitas de aceite en los dedos y las palmas.

3. Es importante que los nidito tengan tamaños similares a los de una hamburguesa y que en el centro tengan un hueco para el relleno. Llevalos por cinco minutos al horno a 180 °C para que empiecen a solidificarse.

4. Retirá la bandeja, agregá un huevo crudo en cada disco que hayas preparado en la bandeja, espolvoreá con un poco de queso rallado o con cubitos de queso y llevá al horno nuevamente. Cuando el huevo esté totalmente cocido y la base algo dorada, estarán listos para retirar.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
5

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
6

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Más Noticias
Transporte por aplicaciones: la propuesta de Enrique Romero para regular su uso y equipararlo al servicio de taxis

Transporte por aplicaciones: la propuesta de Enrique Romero para regular su uso y equipararlo al servicio de taxis

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

El drama que hizo llorar a millones llegó a Netflix: la historia real que te dejará el corazón en la mano

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios