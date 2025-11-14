Un plato sin harinas para ganar masa muscular: niditos de calabaza rellenos ricos en proteínas

Cuidar el físico es más que solo entrenar. La alimentación se constituye como un aspecto fundamental para quienes quieren mantenerse saludables e incluso para quienes quieren desarrollar masa muscular. Es que para generar la hipertrofia, es necesario alimentarse e incluir proteínas en la dieta. Estos bocaditos de calabaza rellenos con huevo son la opción perfecta para comer saludable y con alto contenido de proteína.