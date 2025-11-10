Músculos y proteínas: el tipo de carne que realmente funciona para aumentar masa

Por qué la grasa frena el crecimiento muscular

El motivo está en cómo el cuerpo procesa los nutrientes. Las comidas ricas en grasa ralentizan la digestión y demoran la llegada de aminoácidos al músculo justo cuando más los necesita: durante la llamada ventana anabólica, ese período posterior al entrenamiento donde el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes para regenerar fibras y crecer.