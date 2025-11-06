Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay

El gran evento se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán –Camino del Perú 1050– desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre. Este año, entre los shows que avivarán y musicalizarán las noches, estarán los de los participantes de “La Voz Argentina”. No solo participarán los competidores tucumanos, sino también figuras de otras provincias que lograron gran popularidad en el certamen de canto.