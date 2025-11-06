Secciones
CulturaArte y cultura

Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay

LA GACETA y la organización del evento sortean 12 pares de entradas para cualquier día de la fiesta.

Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay
Hace 13 Min

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa ya empezó a correr y los tucumanos amantes de la gastronomía local no quieren perdérselo. Por eso Diego “Mocho” Viruel, junto con LA GACETA sortean entradas para asistir a la cuarta edición del festival que homenajea al manjar característico de la provincia.

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

El gran evento se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán –Camino del Perú 1050– desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre. Este año, entre los shows que avivarán y musicalizarán las noches, estarán los de los participantes de “La Voz Argentina”. No solo participarán los competidores tucumanos, sino también figuras de otras provincias que lograron gran popularidad en el certamen de canto.

Entradas para la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

En esta nueva edición, las entradas podrán adquirirse de forma virtual y de forma presencial. Los que elijan un punto de venta físico, podrán comprarlas en el local de Tarjeta Sucrédito en San Martín 836 en horario comercial. Además, se podrán adquirir desde $3.000 mediante la web del festival en www.fiestadelamilanga.com.ar.

La página del evento además ofrece promociones exclusivas especiales, es decir que no se ofrecerán en el local físico. Las promociones se pensaron para grupos de personas. Una es la Promo Amigos 4x3 en la que se pagan tres entradas y entran cuatro personas. También hay una Promo Familia en la que pagan dos adultos e ingresan dos menores de 12 años sin cargo.

Además, LA GACETA sortea 12 pares de entradas para asistir a cualquiera de los días de la fiesta. Para participar deberás seguir en Instagram a la cuenta del diario –@lagacetatucuman– y a la del festival –@fiesta.milanga–, poner Me gusta en el reel del sorteo y comentar con quién irías. El sorteo se realizará el jueves 13 de noviembre.

Actividades para todos en la Fiesta del Sánguche de Milanesa

En el predio habrá una kermés con actividades para todas las edades y concursos con premios de los sponsors del evento. Habrá más de 40 sangucherías de toda la provincia, una zona dulce para comprar postres y un sector de emprendedores tucumanos. También habrá noches de shows, música y humor gratis y juegos para los más chicos.

 Recién salidos de “La Voz Argentina”, llegarán al escenario de la Rural Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado 15 la fiesta estará a cargo de la Banda Explosiva y de la más reconocida artista de la movida tropical local, Gladys la “Bomba Tucumana”.

Temas Sociedad Rural ArgentinaDiego ViruelFiesta Nacional del Sánguche de Milanesa Sánguche de milanesa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario
6

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Más Noticias
Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Comentarios