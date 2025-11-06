Fiesta del Sánguche de Milanesa: cuánto cuestan las entradas y qué promociones hay

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa ya empezó a correr y los tucumanos amantes de la gastronomía local no quieren perdérselo. Por eso Diego “Mocho” Viruel, junto con LA GACETA sortean entradas para asistir a la cuarta edición del festival que homenajea al manjar característico de la provincia.
El gran evento se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán –Camino del Perú 1050– desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre. Este año, entre los shows que avivarán y musicalizarán las noches, estarán los de los participantes de “La Voz Argentina”. No solo participarán los competidores tucumanos, sino también figuras de otras provincias que lograron gran popularidad en el certamen de canto.
Entradas para la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa
En esta nueva edición, las entradas podrán adquirirse de forma virtual y de forma presencial. Los que elijan un punto de venta físico, podrán comprarlas en el local de Tarjeta Sucrédito en San Martín 836 en horario comercial. Además, se podrán adquirir desde $3.000 mediante la web del festival en www.fiestadelamilanga.com.ar.
La página del evento además ofrece promociones exclusivas especiales, es decir que no se ofrecerán en el local físico. Las promociones se pensaron para grupos de personas. Una es la Promo Amigos 4x3 en la que se pagan tres entradas y entran cuatro personas. También hay una Promo Familia en la que pagan dos adultos e ingresan dos menores de 12 años sin cargo.
Además, LA GACETA sortea 12 pares de entradas para asistir a cualquiera de los días de la fiesta. Para participar deberás seguir en Instagram a la cuenta del diario –@lagacetatucuman– y a la del festival –@fiesta.milanga–, poner Me gusta en el reel del sorteo y comentar con quién irías. El sorteo se realizará el jueves 13 de noviembre.
Actividades para todos en la Fiesta del Sánguche de Milanesa
En el predio habrá una kermés con actividades para todas las edades y concursos con premios de los sponsors del evento. Habrá más de 40 sangucherías de toda la provincia, una zona dulce para comprar postres y un sector de emprendedores tucumanos. También habrá noches de shows, música y humor gratis y juegos para los más chicos.
Recién salidos de “La Voz Argentina”, llegarán al escenario de la Rural Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra, Valentino Rossi, Lucas Barros y Thomás Guzmán. El sábado 15 la fiesta estará a cargo de la Banda Explosiva y de la más reconocida artista de la movida tropical local, Gladys la “Bomba Tucumana”.