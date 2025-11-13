Secciones
¿Lloverá en Tucumán el fin de semana? El pronóstico del Servicio Meteorológico

A alistar los paraguas porque las precipitaciones aparecerán de forma intermitente.

Hace 1 Hs

Los primeros chaparrones de la semana sorprendieron anoche a los tucumanos. La capital amaneció con un alto porcentaje de humedad y las calles mojadas. Durante las primeras horas de la mañana, las precipitaciones volvieron a hacerse presentes. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó qué sucederá durante el fin de semana.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas: ¿cuáles serán las provincias más afectadas?

Los amantes del frío deberán aprovechar el clima fresco de este jueves porque a partir del viernes la temperatura empezará a incrementar. Mientras que la máxima hoy llegará a los 20 °C, el viernes la mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 24 °C. Además, las lluvias darán un descanso, pero reaparecerán en los próximos días.

¿Lloverá el fin de semana en Tucumán?

El Servicio Meteorológico anunció una probabilidad de precipitación entre el 40 y el 70%. Por la noche habrá lluvias aisladas y hacia la madrugada del viernes se intensificarán hasta llegar a ser tormentas con actividad eléctrica. Por la mañana, en cambio, volverán a tener una intensidad leve.

Según el pronóstico, las precipitaciones atravesarán todo el viernes, pero por la tarde y la noche se presentarán como lluvias aisladas. El termómetro alcanzará su marca más alta por la tarde y hacia la noche bajará solo 2 °C.

El sábado los tucumanos podrán volver a descansar de las lluvias porque no fueron pronosticadas para el primer día del fin de semana. La temperatura continuará escalando y se posicionará en los 31 °C en horas de la tarde. Las probabilidades de precipitaciones alcanzarán apenas el 10 %.

El domingo la temperatura será incluso superior a la del día anterior y la humedad se sentirá con más fuerza. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones serán nulas, pero ascenderán hacia la tarde. Durante la segunda mitad del día habrá nuevamente tormentas aisladas con actividad eléctrica.

