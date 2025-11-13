¿Lloverá en Tucumán el fin de semana? El pronóstico del Servicio Meteorológico

Los amantes del frío deberán aprovechar el clima fresco de este jueves porque a partir del viernes la temperatura empezará a incrementar. Mientras que la máxima hoy llegará a los 20 °C, el viernes la mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 24 °C. Además, las lluvias darán un descanso, pero reaparecerán en los próximos días.