Quirno celebró el acuerdo comercial con EEUU y destacó su impacto en inversiones y tarifas

El canciller se pronunció en sus redes sociales y agradeció al presidente Milei.

ACUERDO COMERCIAL. Crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina, afirmó Quirno. ACUERDO COMERCIAL. "Crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina", afirmó Quirno.
Hace 1 Hs

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, afirmó que el acuerdo comercial alcanzado este jueves con Washington "crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina". 

La declaración fue publicada en X minutos después de que la Casa Blanca difundiese un comunicado con los principales puntos del entendimiento entre ambos países. En ese mensaje, Quirno también subrayó que el pacto incluye "una reducción de tarifas para industrias claves".

EEUU y Argentina sellaron un amplio acuerdo comercial: apertura de mercados, eliminación de aranceles y cooperación estratégica

EEUU y Argentina sellaron un amplio acuerdo comercial: apertura de mercados, eliminación de aranceles y cooperación estratégica

"Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión", comentó el canciller, al destacar la relevancia del entendimiento.

En esa línea, reiteró que el acuerdo "crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en Argentina". Además, remarcó: "Incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

Quirno también dedicó un reconocimiento a los equipos técnicos que trabajaron durante meses en la negociación. Aseguró que los equipos de Cancillería, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación colaboraron "constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses".

Milei, tras el acuerdo comercial con EEUU: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina"

Milei, tras el acuerdo comercial con EEUU: Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina

Por último, expresó un agradecimiento al presidente Javier Milei "por su constante apoyo y convicción para llegar a este Acuerdo", así como a los funcionarios estadounidenses involucrados, en particular a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, liderada por Jamieson Greer.

