Acuerdo Argentina-EEUU: en el agro celebraron con precaución a la espera de la "letra chica"

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) valoró la iniciativa como un paso hacia la reinserción internacional del país.

Hace 37 Min

El sector agropecuario argentino recibió con optimismo el nuevo marco de entendimiento comercial con Estados Unidos, un acuerdo que promete mayor apertura y coordinación bilateral. Sin embargo, la euforia se matizó con la cautela, a la espera de conocer los detalles que determinarán el impacto real en el campo.

El "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos" anunciado por la Casa Blanca, con el respaldo de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, marcó un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Buscará expandir el acceso a mercados, eliminar barreras comerciales y fomentar inversiones, con un capítulo específico dedicado al comercio agroindustrial. Si bien la declaración conjunta destacó valores compartidos como la democracia, la libre empresa y los mercados abiertos, la comunidad agropecuaria aguardará con interés la publicación del texto completo.

El analista Marcelo Elizondo, presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina, advirtió sobre conclusiones prematuras: "Todavía no tenemos la letra del acuerdo; lo que existe es una comunicación de prensa de EEUU."  A pesar de esta incertidumbre, reconoció el potencial del pacto para impulsar la competitividad interna y abrir las puertas al mercado estadounidense, el mayor importador a nivel global. "Podría ofrecer una oportunidad para que la Argentina gane espacio en un mercado donde otros proveedores enfrentan restricciones," explicó.

Las reacciones del sector agropecuario argentino

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) valoró la iniciativa como un paso hacia la reinserción internacional del país y la promoción de reglas claras para el comercio y la inversión. Su presidente, Ricardo Marra, anticipó que la entidad realizará un análisis técnico exhaustivo del texto final.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también celebró el anuncio, al destacar su apoyo a toda iniciativa que impulse la presencia de productos locales en el mundo. La entidad ruralista espera conocer los detalles finales del acuerdo para evaluar su impacto en la cadena agroindustrial.

Un futuro prometedor, pero dependiente de los detalles

El acuerdo comercial con Estados Unidos abrió un abanico de expectativas para el sector agropecuario. Si se traduce en reglas claras, mayor previsibilidad y acceso efectivo a los mercados, el agro argentino podría ser uno de los grandes beneficiados. 

Sin embargo, el verdadero alcance del acuerdo dependerá de los términos finales y de las políticas internas que acompañen su implementación. La prudencia y el análisis técnico riguroso son las claves para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de esta nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Temas Buenos AiresCasa RosadaSociedad Rural de PalermoCasa BlancaDonald TrumpJavier MileiGobierno de Milei
