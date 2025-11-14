Acuerdo Argentina-EEUU: en el agro celebraron con precaución a la espera de la "letra chica"

El analista Marcelo Elizondo, presidente de la International Chamber of Commerce en Argentina, advirtió sobre conclusiones prematuras: "Todavía no tenemos la letra del acuerdo; lo que existe es una comunicación de prensa de EEUU." A pesar de esta incertidumbre, reconoció el potencial del pacto para impulsar la competitividad interna y abrir las puertas al mercado estadounidense, el mayor importador a nivel global. "Podría ofrecer una oportunidad para que la Argentina gane espacio en un mercado donde otros proveedores enfrentan restricciones," explicó.