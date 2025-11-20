Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

En un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial (825/2025), el Gobierno nacional modificó nuevamente la Ley de Ministerios, al revertir en parte la reorganización de competencias realizada apenas días atrás. El cambio más significativo es que las áreas de Turismo y Ambiente pasan a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.
Además se dispuso la transferencia del Registro Nacional de las Personas (Renaper) al Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli. Anteriormente, el Renaper había sido asignado al Ministerio de Seguridad, bajo Patricia Bullrich.
La decisión corrigió el Decreto 793/2025, que había trasladado Turismo, Ambiente, Deportes, la Dirección de Migraciones y el Renaper desde el Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete y Seguridad respectivamente.
En la Casa Rosada se justificó la marcha atrás, al calificarla inicialmente como un "error". Fuentes internas sugirieron que la delimitación inicial de funciones para Santilli generó malestar antes de su asunción, con cuestionamientos sobre la lógica de transferir el Renaper a Seguridad.
La Dirección de Migraciones es la única área que permanece en el Ministerio de Seguridad, en línea con el plan de agilizar trámites y crear una Policía de Frontera.
Respecto al Secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, su pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete se concretó con este decreto. Esta decisión se interpretó como una medida para proteger a Scioli de posibles cambios que Santilli podría haber implementado si conservaba el control total del área.