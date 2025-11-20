Marcha atrás: el Gobierno nacional devolvió el Renaper a Diego Santilli y reubicó a Daniel Scioli

En un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial (825/2025), el Gobierno nacional modificó nuevamente la Ley de Ministerios, al revertir en parte la reorganización de competencias realizada apenas días atrás. El cambio más significativo es que las áreas de Turismo y Ambiente pasan a estar bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.