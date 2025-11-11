Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una efemérides establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID). Esta jornada se utiliza para crear concientización y prevenir el desarrollo de diabetes en la población. Por ello la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una semana llena de actividades para promover el cuidado de la salud.
La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por un alto nivel de azúcar en sangre que va afectando todos los órganos. El Ministerio de Salud de la Nación estima que uno de cada 10 argentinos mayor de 18 años tiene diabetes y que aproximadamente cuatro de cada 10 personas con diabetes no fue diagnosticada.
Actividades por la Semana de la Diabetes
Martes 11 de noviembre
"Movida Azul". Se trata de un evento artístico para visibilizar la diabetes, reflexionar y generar conciencia, que tendrá lugar desde las 18 en la Plaza San Martín, Lavalle 700.
Miércoles 12 de noviembre
La obra de teatro para niños y sus familias llamada "Cocinando con Arte" a cargo de la Asociación Civil Supersaludable tendrá una función de gala en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), gratuita y con cupo limitado (200 personas). A través de música, colores y personajes encantadores el público aprenderá sobre la importancia de tener hábitos de vida saludables y cuidarse en familia. Los interesados en asistir, deben inscribirse a través de formulario digital. Será el miércoles a las 20.30.
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejaoKjTBQDVBFX2_B5gjS0rJ86fnAz_qGHjmi_cJE7bcg2Rw/viewform?usp=preview
Viernes 14 de noviembre
Se realizará una jornada de salud abierta a la comunidad para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes en la Plaza Independencia, de 9.30 a 12.30, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover hábitos de vida saludables. Habrá stands de información, actividades educativas y juegos.
De 16.45 a 19 se dictará la capacitación gratuita “Diabetes Hoy: hacia un abordaje integral centrado en la persona", en el hall de entrada del Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle. Los destinatarios son equipos de salud que asisten a personas con diabetes. Disertará la Dra. María Lidia Ruiz Morosini, médica de familia, referente del Centro Médico de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CODIME) de Buenos Aires y miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Durante la jornada, María Lidia Ruiz Morosini presentará el libro “El poder de tu metabolismo: cómo mejorar los niveles de glucosa y colesterol para equilibrar tu reloj interno”. El taller requiere inscripción previa. Se entregará certificado de asistencia.
Los interesados en asistir a la capacitación deben reservar un lugar a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyuTX80ZkYqr4Xm17uiOuloZ00S0ePR4g2y89FyMyMFMuZsA/viewform?usp=preview