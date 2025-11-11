Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas

La obra de teatro para niños y sus familias llamada "Cocinando con Arte" a cargo de la Asociación Civil Supersaludable tendrá una función de gala en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), gratuita y con cupo limitado (200 personas). A través de música, colores y personajes encantadores el público aprenderá sobre la importancia de tener hábitos de vida saludables y cuidarse en familia. Los interesados en asistir, deben inscribirse a través de formulario digital. Será el miércoles a las 20.30.