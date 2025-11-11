Secciones
SociedadSalud

Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas

Un alto porcentaje de la población argentina desconoce que padece diabetes.

Semana de la Diabetes: un cronograma lleno de actividades recreativas, de concientización y educativas
Hace 1 Hs

Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una efemérides establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID). Esta jornada se utiliza para crear concientización y prevenir el desarrollo de diabetes en la población. Por ello la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una semana llena de actividades para promover el cuidado de la salud.

Qué comer cuando hace calor si tienes diabetes: guía para mantener una alimentación saludable

Qué comer cuando hace calor si tienes diabetes: guía para mantener una alimentación saludable

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por un alto nivel de azúcar en sangre que va afectando todos los órganos. El Ministerio de Salud de la Nación estima que uno de cada 10 argentinos mayor de 18 años tiene diabetes y que aproximadamente cuatro de cada 10 personas con diabetes no fue diagnosticada.

Actividades por la Semana de la Diabetes

Martes 11 de noviembre

"Movida Azul". Se trata de un evento artístico para visibilizar la diabetes, reflexionar y generar conciencia, que tendrá lugar desde las 18 en la Plaza San Martín, Lavalle 700.

Miércoles 12 de noviembre

La obra de teatro para niños y sus familias llamada "Cocinando con Arte" a cargo de la Asociación Civil Supersaludable tendrá una función de gala en el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550), gratuita y con cupo limitado (200 personas). A través de música, colores y personajes encantadores el público aprenderá sobre la importancia de tener hábitos de vida saludables y cuidarse en familia. Los interesados en asistir, deben inscribirse a través de formulario digital. Será el miércoles a las 20.30.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejaoKjTBQDVBFX2_B5gjS0rJ86fnAz_qGHjmi_cJE7bcg2Rw/viewform?usp=preview

Viernes 14 de noviembre

Se realizará una jornada de salud abierta a la comunidad para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes en la Plaza Independencia, de 9.30 a 12.30, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover hábitos de vida saludables. Habrá stands de información, actividades educativas y juegos.  

De 16.45 a 19 se dictará la capacitación gratuita “Diabetes Hoy: hacia un abordaje integral centrado en la persona", en el hall de entrada del Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle. Los destinatarios son equipos de salud que asisten a personas con diabetes. Disertará la Dra. María Lidia Ruiz Morosini, médica de familia, referente del Centro Médico de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CODIME) de Buenos Aires y miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Durante la jornada, María Lidia Ruiz Morosini presentará el libro “El poder de tu metabolismo: cómo mejorar los niveles de glucosa y colesterol para equilibrar tu reloj interno”. El taller requiere inscripción previa. Se entregará certificado de asistencia.

Los interesados en asistir a la capacitación deben reservar un lugar a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyuTX80ZkYqr4Xm17uiOuloZ00S0ePR4g2y89FyMyMFMuZsA/viewform?usp=preview

Temas Ministerio de Salud de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Cuánto pan blanco se puede comer por día sin engordar, según un estudio de Harvard

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
4

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
5

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

¿Qué dirá La China?: la entrevista de Franco Colapinto que terminó con una inesperada mención a Wanda Nara

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Comentarios