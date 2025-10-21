Qué comer cuando hace calor si tienes diabetes: guía para mantener una alimentación saludable

El chef, quien convive con diabetes desde los cuatro años, explicó que en esta temporada prefiere optar por comidas más livianas y frescas, dejando de lado las preparaciones con alto contenido graso o los platos muy calóricos como el arroz. "Una buena opción es una ensalada a base de hinojo, manzanas, nueces y palta. Es un plato fresco y muy completo ya que tiene fibra, proteínas y grasas saludables. Para el aderezo, recomiendo algo simple, con jugo de limón o algún cítrico, un poco de mostaza, aceite y, si se desea, una cucharadita de miel para endulzar. En pequeñas cantidades no genera problemas si se controla la porción", señaló.