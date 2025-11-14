Secciones
El horóscopo de las relaciones para la segunda mitad de noviembre: ¿peleas o reencuentros?

Pasiones y energías renovadoras condicionarán las dos últimas semanas del mes, según los astros.

Hace 1 Hs

El inicio del mes fue caótico para la mayoría de los signos del horóscopo, pero los astrólogos indican que la segunda parte de noviembre removerá energías de optimismo y calma para cambiar la racha. Llega un momento de transformación pero habrá que tener cuidado, porque los cambios no siempre suceden en el sentido en que esperamos que sucedan. La transformación se dará de la manera en que más conveniente sea para el crecimiento, aunque eso implique rupturas.

Júpiter y Saturno formarán un trígono con el sol para ofrecer una poderosa configuración que permite manifestar y llevar a cabo proyectos postergados. La realización llegará, los cambios permitirán cerrar procesos antiguos y empezar con nuevas bases. El camino se abrirá para quienes lo necesiten pero también para quienes aún no saben que lo necesitan.

Horóscopo: cómo te irá con las relaciones humanas en noviembre

Aries

La energía sube y baja rápido. Podría haber roces por tu impulsividad pero si parás un poco antes de reaccionar, podrás transformar las conversaciones en algo sincero. Quienes estén distanciados podrán reencontrarse hacia fin de mes.

Tauro

Tus relaciones buscan estabilidad, pero la segunda mitad de noviembre tiene algunos reclamos pendientes. Es un buen momento para soltar y hablar lo que te venía molestando. Solteros: alguien del pasado volverá a escribirte generando confusión pero también ilusión.

Géminis

Este es el momento de revisar tus expectativas. Preguntate qué es lo que estás persiguiendo. Todo el mundo tiene confusiones o malentendidos pero los Géminis deberán tener cuidado con las interpretaciones por mensajes o de comentarios sueltos. Una charla honesta puede abrir paso a un reencuentro muy necesario.

Leo

Necesitás atención y reciprocidad: que te cuiden como cuidás. Si sentís que no lo recibís, podrían acercarse algunas peleas por orgullo. la energía favorece las reconciliaciones rápidas. Una figura carismática estará rondando a los solteros.

Virgo

Tu necesidad de orden choca con el caos emocional del mes. Puede haber tensiones si querés controlar demasiado, pero la segunda mitad trae claridad. Hay un reencuentro posible, sobre todo para quienes se quedaron con algo por decir.

Libra

Noviembre activa tus vínculos al máximo: habrá charlas profundas, decisiones importantes y algún que otro desacuerdo, pero también serás uno de los signos más favorecidos para reconstruir vínculos, pedir disculpas y recibirlas.

Escorpio

Sensaciones intensas, internas y externas, atravesarán tus dos semanas restantes del mes. Hay una tendencia a los celos o a guardarte cosas, lo que puede ocasionar peleas si estalla de golpe. Es un momento potente para los reencuentros apasionados.

Sagitario

Querés libertad, pero también estás más romántico. Podrían aparecer choques por falta de tiempo o compromiso aunque la energía favorece encuentros espontáneos que reavivan la chispa. Cuidado con volver a alguien que ya sabés que complica.

Capricornio

Estás más abierto emocionalmente que de costumbre, lo que sorprende a tu pareja o a tu interés amoroso del momento. Puede haber algunas tensiones por temas prácticos, pero el mes cerrará con reconciliaciones y acuerdos.

Acuario

Querrás aclarar tu cabeza y tus sentimientos. Esto puede causar alguna discusión fría o un distanciamiento breve, pero será necesario para poder ordenar el vínculo. Para quienes esperan un reencuentro, llegará; pero después del 12.

Piscis

Es un muy buen momento afectivo. Hay sensibilidad, conexión y posibilidades de reuniones, reencuentros o confesiones inesperadas. Si hubo peleas, la segunda mitad del mes favorecerá perdones y segundas oportunidades.

