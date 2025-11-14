El horóscopo de las relaciones para la segunda mitad de noviembre: ¿peleas o reencuentros?

El inicio del mes fue caótico para la mayoría de los signos del horóscopo, pero los astrólogos indican que la segunda parte de noviembre removerá energías de optimismo y calma para cambiar la racha. Llega un momento de transformación pero habrá que tener cuidado, porque los cambios no siempre suceden en el sentido en que esperamos que sucedan. La transformación se dará de la manera en que más conveniente sea para el crecimiento, aunque eso implique rupturas.