Luna menguante en Leo: cómo influye en cada signo del zodíaco esta fase lunar

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, viene marcado por la Luna en cuarto menguante en Leo. Esta configuración propone detener la marcha para hacer un balance. Es una oportunidad para examinar lo que resultó bien y lo que no, así como identificar aquello que requiere liberación para comenzar el nuevo ciclo lunar con menos carga. El influjo de Leo intensifica el anhelo de ser valorado y aceptado, pero el cosmos enseña que la seguridad auténtica surge de la luz personal, sin depender de la opinión de otros.