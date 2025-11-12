Luna menguante en Leo: cómo influye en cada signo del zodíaco esta fase lunar

Este miércoles 12 de noviembre de 2025, viene marcado por la Luna en cuarto menguante en Leo. Esta configuración propone detener la marcha para hacer un balance. Es una oportunidad para examinar lo que resultó bien y lo que no, así como identificar aquello que requiere liberación para comenzar el nuevo ciclo lunar con menos carga. El influjo de Leo intensifica el anhelo de ser valorado y aceptado, pero el cosmos enseña que la seguridad auténtica surge de la luz personal, sin depender de la opinión de otros.
Adicionalmente, la unión de Mercurio y Marte en Sagitario dinamiza el intelecto y la comunicación. Esta alineación celestial facilita la fluidez mental, impulsa la toma de decisiones veloces y estimula el intercambio de pensamientos. Sin embargo, esta misma energía conlleva el riesgo de actuar o hablar con demasiada premura. Es un momento que trae consigo gran actividad mental y verbal.
Aries
Se presenta un buen momento para iniciar una nueva amistad o profundizar lazos sociales que le resulten inspiradores. Ponga especial atención a sus finanzas: continuar con gastos desmedidos o la pérdida de dinero es un lujo que su economía no puede tolerar en este período. En el entorno empresarial o laboral, mantenga la calma y evite fomentar situaciones que puedan terminar en conflicto. Su energía es notable; irradia vitalidad y entusiasmo, lo cual actúa como un imán positivo.
Tauro
Debe ser consciente de que las escenas de celos y la desconfianza deterioran significativamente su relación de pareja. Trabaje en la seguridad personal para fomentar la armonía. Respecto al dinero, la fase actual permite que disfrute de sus ingresos sin sentir culpas. Cuenta con energía más que suficiente para afrontar las exigencias de su trabajo, demostrando gran resistencia y eficiencia. Para cuidar el bienestar mental, la música y la lectura se revelan como excelentes medicinas.
Géminis
Los astros continúan alineados a su favor, indicando que surgirán amores exóticos o encuentros inesperados que inyectarán emoción a su vida sentimental. En el aspecto financiero, es posible que termine usando todos sus ingresos, pero la buena noticia es que pronto gozará de una recuperación económica. En el ámbito profesional, sea especialmente prudente y evite enfrentamientos o posturas desafiantes con sus superiores. Es fundamental que controle el nerviosismo que pueda surgir de la intensa actividad mental.
Cáncer
Se siente feliz y profundamente enamorado de su pareja, disfrutando de un ambiente afectivo estable y gratificante. En el plano económico, la consigna es clara: dirija sus esfuerzos a economizar y administrar los recursos todo lo posible. Esta jornada se presenta estupenda en el ámbito laboral, donde podrá avanzar proyectos importantes con facilidad. Para liberar la mente y el cuerpo de las tensiones acumuladas, el ejercicio físico regular es un excelente aliado.
Leo
Es crucial que establezca límites claros y no mezcle los asuntos de la familia con el amor o la vida de pareja para evitar tensiones innecesarias. Todo lo relacionado con inversiones, especialmente si tienen un componente creativo, marchará muy bien. El universo le provee de energía renovada que impulsa el trabajo con más agrado y pasión. Sin embargo, esté atento a su salud, ya que podría sufrir mareos o molestias relacionadas con problemas en las cervicales.
Virgo
Su buena disposición y actitud constructiva lograrán establecer una situación muy feliz y armónica con su pareja. Preste atención a los juegos de azar: le tocará la lotería si prueba suerte jugando con otra persona. En su desempeño laboral, asegúrese de que la necesidad de terminar rápido las tareas no disminuya la calidad de su trabajo. En la salud, sentirá las rodillas y los codos especialmente sensibles, por lo que se recomienda el cuidado de las articulaciones.
Libra
Lo más sabio es que se mantenga al margen y actúe como mediador neutral en las discusiones familiares, sin tomar partido. Puede respirar tranquilo en el área financiera, pues no tendrá ningún problema económico de importancia que preocupe. Recibirá nuevas y buenas noticias o reconocimientos en su trabajo actual que mejorarán su perspectiva. Es importante que no olvide la visita o el chequeo médico pendiente; es mejor prevenir que lamentar.
Escorpio
Aparece una oportunidad que esa amistad le brinda; no la desaproveche, ya que puede tener implicaciones positivas a futuro. Los astros cuidan de su economía, permitiendo un período de relativa estabilidad o aumento de ingresos. En el trabajo, tendrá una oportunidad de concretar esos proyectos que se encuentran en fase de planificación. Notará una marcada mejoría en su estado de ánimo, sintiendo más optimismo y motivación.
Sagitario
Aprenda a relacionarse de forma más abierta y sociable; no rechace ninguna invitación o evento social, pues pueden ser clave. Su hucha está llena y estable; es el momento ideal para disfrutar y concederse algún capricho merecido. Profesionalmente, conseguirá materializar sus objetivos y proyectos. Para manejar la inquietud interna, busque una actividad física o hobby que le permita canalizar sus tensiones de forma constructiva.
Capricornio
Siente la necesidad de liberarse de una dependencia excesiva o de un patrón de comportamiento restrictivo en su relación de pareja. En las compras, modere su actual tendencia consumista y busque opciones más responsables. En esta jornada, el ámbito laboral cobra un gran protagonismo, exigiendo su total atención y esfuerzo. Si padece dolores de huesos o articulaciones, es fundamental que se proteja de la humedad y el frío.
Acuario
El proverbio dice que el tren del amor no pasa dos veces con facilidad; si siente una conexión, súbase y aproveche la ocasión romántica. En lo económico, se presentan buenas oportunidades o propuestas que mejorarán su flujo de caja. Profesionalmente, también aparecerán buenas oportunidades de crecimiento o un cambio favorable de puesto. En general, el día goza de buena salud y un excelente nivel de energía.
Picsis
Disfruta de una situación fácil y complaciente en el plano afectivo, donde la comunicación con su pareja fluye sin obstáculos. Sin embargo, en contraste, los asuntos económicos permanecen en punto muerto o sin grandes movimientos. Aproveche la oportunidad que se le presenta; diga sí a ese nuevo trabajo o propuesta laboral que le ofrecen. Para combatir el insomnio o la inquietud, haga ejercicio para desahogarse y poder lograr un mejor descanso nocturno.