Horóscopo del domingo 26 de octubre: ¿qué le deparan los astros a cada signo hoy?

Este domingo ofrece una atmósfera tranquila y propicia para la sanación. La influencia de la Luna en Libra estimula la necesidad de equilibrio y armonía, afectando tanto nuestro estado emocional como nuestro ambiente diario. Paralelamente, el Sol en Escorpio nos impulsa a la introspección profunda, invitándonos a identificar y liberar aquello que ya no nos sirve para dar cabida a nuevos comienzos.