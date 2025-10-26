Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo del domingo 26 de octubre: ¿qué le deparan los astros a cada signo hoy?

El Sol en Escorpio nos impulsa a la introspección profunda, invitándonos a identificar y liberar aquello que ya no nos sirve para dar cabida a nuevos comienzos.

Horóscopo del domingo 26 de octubre: ¿qué le deparan los astros a cada signo hoy?
Hace 2 Hs

Este domingo ofrece una atmósfera tranquila y propicia para la sanación. La influencia de la Luna en Libra estimula la necesidad de equilibrio y armonía, afectando tanto nuestro estado emocional como nuestro ambiente diario. Paralelamente, el Sol en Escorpio nos impulsa a la introspección profunda, invitándonos a identificar y liberar aquello que ya no nos sirve para dar cabida a nuevos comienzos.

Horóscopo: Los signos del zodiaco que más sufren por el futuro y temen salir de su zona de confort

Horóscopo: Los signos del zodiaco que más sufren por el futuro y temen salir de su zona de confort

Es una jornada excelente para la resolución de conflictos, la manifestación de cariño y la finalización de asuntos pendientes desde una perspectiva empática. Nuestras interacciones se convierten en poderosos espejos de nuestra realidad interior. En este día, cualquier emoción o actitud que proyectemos hacia los demás regresará a nosotros con mayor intensidad.

Cómo le ira a cada signo en este domingo 26 de octubre

Aries

La energía del día te motiva a establecer límites claros en tus relaciones. Si te sientes agobiado por algo, es el momento de comunicarlo, evitando la confrontación. Una conversación honesta puede ofrecer una solución que te traerá más tranquilidad de lo esperado.

Tauro

Tu bienestar personal se convierte en tu principal enfoque. Este domingo exige un espacio de reposo, paz y deleite para ti. Actividades como un paseo al aire libre, disfrutar de una buena comida o una conversación relajada te ayudarán a restablecer tu serenidad.

Géminis

La presencia de la Luna en Libra realza tu lado más sociable y comunicativo. Es un momento propicio para reunirte con amigos o participar en cualquier actividad que estimule tu creatividad o intelecto.

Cáncer

Tu sensibilidad emocional se intensifica, lo que puede llevarte a buscar la comodidad y seguridad de tu hogar. Aprovecha para ordenar y limpiar tu espacio, permitiendo una renovación de tus energías internas. La música o la cocina pueden ser excelentes vías para tu bienestar emocional.

Leo

Este domingo proporciona una sensación de calma y perspectiva mental. Tus ideas se clarifican y es posible que logres cerrar elegantemente un tema pendiente en el ámbito emocional. Muéstrate sin filtros: tu autenticidad hoy es clave para generar conexiones genuinas.

Virgo

La sintonía entre la Luna y Venus te impulsa a nutrir tus relaciones con gentileza. Un pequeño gesto de atención o una palabra afectuosa tienen el poder de hacer una gran diferencia. Permite que el afecto sincero se convierta en el puente que une.

Libra

Con la Luna transitando tu signo, el día te llama a buscar el equilibrio en tus emociones y a finalizar un capítulo que ya cumplió su ciclo. La sensación de estabilidad se afianza cuando tomas decisiones sin permitir que la culpa te detenga.

Escorpio

Tu capacidad intuitiva está en un punto alto y quizás sientas la necesidad de aislarte para la introspección. Es fundamental que protejas tu propia energía y evites absorber las cargas de los demás. Dedica un momento a la meditación o al silencio personal.

Sagitario

Tu deseo de interactuar y compartir se magnifica. Las reuniones sociales, las salidas o las pláticas profundas pueden ser una fuente de nueva inspiración. Una propuesta inesperada de alguien cercano puede revitalizar tu entusiasmo.

Capricornio

El día te brinda una claridad notable respecto a lo que es verdaderamente importante en tu vida. Si había algo que buscabas comprender o resolver, la respuesta surgirá de forma natural. Confía y atiende a lo que te dice tu voz interior.

Acuario

La Luna en Libra te motiva a comunicarte con tacto y diplomacia. Es aconsejable evitar confrontaciones y dirigir tu energía a construir relaciones más saludables. Una conversación honesta puede ser el medio para acortar distancias emocionales.

Piscis

Tu nivel de empatía alcanza su máximo, lo que te puede hacer sentir muy conectado con todo lo que te rodea. Sin embargo, sé cauteloso para no cargar con las emociones de otros. Utiliza esta elevada sensibilidad como motor para actividades creativas o espirituales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo: qué necesita soltar y purificar cada signo antes de fin de año

Horóscopo: qué necesita soltar y purificar cada signo antes de fin de año

Horóscopo del fin de semana: tres signos tendrán grandes reencuentros amorosos

Horóscopo del fin de semana: tres signos tendrán grandes reencuentros amorosos

Cómo te irá esta semana según tu signo: el horóscopo del 21 al 27 de octubre

Cómo te irá esta semana según tu signo: el horóscopo del 21 al 27 de octubre

Horóscopo chino: los signos en peligro con el dinero y el amor

Horóscopo chino: los signos en peligro con el dinero y el amor

Horóscopo chino: los tres signos que deberán cuidar su dinero en 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que deberán cuidar su dinero en 2026, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
2

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
3

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país
4

Frank Rainieri, el hombre que creó Punta Cana y transformó un país

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán
5

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda
6

“Escucho que la libertad es un tema de derecha; creo profundamente que también es de izquierda"

Más Noticias
¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

¿Cuál es la hierba que endulza el mate y ayuda a nivelar el azúcar en sangre?

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Impactante video: así trasladaban en ambulancia a Lourdes de Bandana tras el allanamiento en la casa de su exnovio

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Por qué hay que desenchufar este impensado electrodoméstico después de usarlo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y amarilla por viento zonda para este jueves: las provincias en riesgo

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

A cuánto cerró el dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Comentarios