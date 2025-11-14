Por qué deben pagarte el aguinaldo antes de fines de diciembre

La primera de ella y la que suele estar al alcance de los empleados con mayor facilidad es intimar a l empleador a que pague el aguinaldo a la mayor brevedad posible. Si aún así no se recibiera respuesta, se podría radicar una denuncia en la Secretaría de Trabajo de forma individual –en caso de ser un único trabajador el afectado– o colectiva –en caso de ser varios a quienes se adeuda el aguinaldo–.