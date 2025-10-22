Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga

Aunque todavía falta un mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya confirmó la fecha en la que se acreditará el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados. La expectativa crece entre los beneficiarios, que no solo esperan conocer el monto final del pago, sino también el día exacto en que recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con el último haber del año.