Secciones
EconomíaNoticias económicas

Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga

El aguinaldo se paga dos veces al año, en junio y en diciembre, y equivale al 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre.

Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga
Hace 20 Min

Aunque todavía falta un mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya confirmó la fecha en la que se acreditará el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados. La expectativa crece entre los beneficiarios, que no solo esperan conocer el monto final del pago, sino también el día exacto en que recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con el último haber del año.

Mientras el organismo termina de definir los detalles del aumento previsto para noviembre, los jubilados comienzan a prepararse para el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del calendario.

¿Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula?

El aguinaldo se paga dos veces al año, en junio y en diciembre, y equivale al 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, el beneficio es abonado directamente por Anses, y no alcanza a otras prestaciones sociales del organismo.

Cabe aclarar que el bono de refuerzo de $70.000, otorgado por el Gobierno nacional a quienes perciben la jubilación mínima, no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no tiene carácter remunerativo.

Si se toma como referencia el incremento del 2,1% que impactará en los haberes de noviembre, el jubilado que cobra la mínima recibiría un aguinaldo estimado en $166.526,35, mientras que aquellos con la jubilación máxima podrían percibir alrededor de $1.120.564,67.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre

Más allá del monto, el dato clave es la fecha de acreditación. Según lo establece la Ley 27.073 del Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe abonarse en dos cuotas:

Primera cuota: antes del 30 de junio.

Segunda cuota: antes del 18 de diciembre de cada año.

Esto significa que Anses tiene como fecha límite el miércoles 17 de diciembre de 2025 para completar el pago del Sueldo Anual Complementario a jubilados y pensionados. Sin embargo, en la mayoría de los años el organismo adelanta la acreditación y la deposita junto con el haber mensual de diciembre.

Qué esperar en diciembre

Con la aplicación del último aumento del año y el pago del aguinaldo, diciembre se perfila como un mes clave para el ingreso de los jubilados. A eso podría sumarse un nuevo refuerzo económico, que el Gobierno aún analiza mantener durante el verano para acompañar la suba de precios.

En los próximos días, ANSES difundirá el calendario oficial de pagos, que definirá si el aguinaldo se deposita junto con los haberes o en una fecha separada.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Los tres préstamos para beneficiarios de Anses que pueden pedirse en octubre

Lo más popular
El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán
1

El Partido Justicialista moviliza sus estructuras y apunta a ganar en San Miguel de Tucumán

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre
2

Lo acusaron de homicidio por causar un infarto a un hombre

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán
3

Actos, caravanas y “choris” como cierre de campaña en Tucumán

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado
4

Un miembro de Los Gardelitos será encarcelado

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo
5

El ensanche de la Solano Vera: más de 1.000 metros de obra y 90 días de trabajo

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo
6

Una batalla de medio tiempo que define cuestiones de fondo

Más Noticias
Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Hay alerta por tormentas eléctricas: ¿a qué hora se larga el agua en estas ocho provincias?

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

Cómo hacer mayonesa de huevo duro sin aceite: la receta más saludable y fácil

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

La Joaqui se va de MasterChef: ¿quién es el famoso que la reemplazará?

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

Uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán fue encontrado en un country de Córdoba con 100.000 dólares

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

“Tengo una de 16”: audios prueban el rol de empresarios y un militar en la red que pagaba por abusar de menores vírgenes

Comentarios