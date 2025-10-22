Aguinaldo 2025: quiénes lo cobran, cuánto es y cuándo se paga

Aunque todavía falta un mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya confirmó la fecha en la que se acreditará el aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados. La expectativa crece entre los beneficiarios, que no solo esperan conocer el monto final del pago, sino también el día exacto en que recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con el último haber del año.
Mientras el organismo termina de definir los detalles del aumento previsto para noviembre, los jubilados comienzan a prepararse para el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos más esperados del calendario.
¿Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula?
El aguinaldo se paga dos veces al año, en junio y en diciembre, y equivale al 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre. En el caso de jubilados y pensionados, el beneficio es abonado directamente por Anses, y no alcanza a otras prestaciones sociales del organismo.
Cabe aclarar que el bono de refuerzo de $70.000, otorgado por el Gobierno nacional a quienes perciben la jubilación mínima, no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que no tiene carácter remunerativo.
Si se toma como referencia el incremento del 2,1% que impactará en los haberes de noviembre, el jubilado que cobra la mínima recibiría un aguinaldo estimado en $166.526,35, mientras que aquellos con la jubilación máxima podrían percibir alrededor de $1.120.564,67.
Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre
Más allá del monto, el dato clave es la fecha de acreditación. Según lo establece la Ley 27.073 del Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe abonarse en dos cuotas:
Primera cuota: antes del 30 de junio.
Segunda cuota: antes del 18 de diciembre de cada año.
Esto significa que Anses tiene como fecha límite el miércoles 17 de diciembre de 2025 para completar el pago del Sueldo Anual Complementario a jubilados y pensionados. Sin embargo, en la mayoría de los años el organismo adelanta la acreditación y la deposita junto con el haber mensual de diciembre.
Qué esperar en diciembre
Con la aplicación del último aumento del año y el pago del aguinaldo, diciembre se perfila como un mes clave para el ingreso de los jubilados. A eso podría sumarse un nuevo refuerzo económico, que el Gobierno aún analiza mantener durante el verano para acompañar la suba de precios.
En los próximos días, ANSES difundirá el calendario oficial de pagos, que definirá si el aguinaldo se deposita junto con los haberes o en una fecha separada.