Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

El equipo que conduce Diego Placente clasificó a 16avos con puntaje ideal y sueña con seguir en la competición. Desde las 11.45, por la TV Pública.

Hace 2 Min

La Selección Argentina afrontará hoy un duelo decisivo ante México por los 16avos de final del Mundial Sub 17, en un cruce que definirá el futuro inmediato de ambos seleccionados en el torneo que se disputa en Qatar. El encuentro comenzará a las 11.45, en el predio Aspire Zone, y determinará qué equipo avanzará a los octavos, donde se enfrentará al ganador del choque entre Portugal y Bélgica. El partido se podrá seguir en vivo desde las 11.45 por DSports y TV Pública.

El combinado argentino llega a esta instancia con una campaña sólida, ya que se clasificó como la mejor primera de la fase de grupos, reafirmando su condición de candidata. Bajo la conducción de Diego Placente, el plantel juvenil mostró un funcionamiento convincente: debutó con un ajustado 3-2 ante una Bélgica que partía como favorita, luego superó 1-0 a una exigente Túnez y cerró su participación con un contundente 7-0 frente a Fiyi. Con ese impulso, Argentina buscará extender su buen momento en un certamen que históricamente le ha sido esquivo, ya que nunca alcanzó la final.

El rival será un seleccionado mexicano que llega con un andar mucho más irregular. El Tri clasificó como el peor tercero tras una fase inicial en la que sólo logró una victoria, por 1-0 ante Costa de Marfil, y sufrió derrotas por 2-1 contra Corea del Sur y 3-1 frente a Suiza. Pese a ese rendimiento, los resultados le permitieron acceder a los cruces eliminatorios.

Mundial Sub-17: probables formaciones de Argentina vs México

Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas y Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

México: Santiago López; Adrián Villa, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Oscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso y Máximo Reyes.

