Mirá en vivo el partido entre Argentina y México por el Mundial Sub-17

El combinado argentino llega a esta instancia con una campaña sólida, ya que se clasificó como la mejor primera de la fase de grupos, reafirmando su condición de candidata. Bajo la conducción de Diego Placente, el plantel juvenil mostró un funcionamiento convincente: debutó con un ajustado 3-2 ante una Bélgica que partía como favorita, luego superó 1-0 a una exigente Túnez y cerró su participación con un contundente 7-0 frente a Fiyi. Con ese impulso, Argentina buscará extender su buen momento en un certamen que históricamente le ha sido esquivo, ya que nunca alcanzó la final.