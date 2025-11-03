Secciones
DeportesFútbol

Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17

Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel marcaron los goles del equipo dirigido por Diego Placente.

Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17
Hace 1 Hs

La Selección Argentina Sub-17 arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial de Qatar. En un estreno cargado de intensidad, el equipo dirigido por Diego Placente superó 3 a 2 a Bélgica y consiguió tres puntos valiosos para comenzar con confianza en el grupo D. Los goles argentinos fueron obra de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel.

El conjunto nacional debió trabajar más de lo esperado ante un rival de gran potencia física, que impuso condiciones durante buena parte del primer tiempo. Argentina se acomodó tras el gol de Tulián, pero sobre el cierre de la etapa inicial, De Kimpe igualó con un remate cruzado que dejó sin chances a José Castelau.

En el complemento, Bélgica aprovechó una serie de rebotes para adelantarse con un tanto de Stan Naert, pero la reacción albiceleste no tardó. Con los cambios, Placente logró darle frescura al ataque y en apenas tres minutos el equipo dio vuelta el marcador: primero empató Jainikoski con un disparo preciso y luego Esquivel, con un zurdazo letal, selló el 3-2 definitivo.

Argentina volverá a jugar este jueves ante Túnez, buscando asegurar su pase a los octavos de final.

Temas Selección Argentina de fútbolDiego PlacenteSelección belga de fútbolQatarMundial Sub 17
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La selección argentina de Diego Placente debuta, contra Bélgica, en el Mundial Sub-17 de Qatar

Lo más popular
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta
1

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión
2

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA
4

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo
5

El fútbol argentino y el alto precio de haber sido campeón del mundo

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal
6

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Más Noticias
El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

El transporte capitalino, al borde del colapso: “Estamos en un momento límite”, advirtió Berreta

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

Agenda de TV de lunes: debuta la Selección Sub-17 y se cierra la fecha en el Clausura

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: la semana arrancará caliente antes del regreso de las lluvias

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

La empresa de chips que acaba de romper todo en la era de la IA

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

Penas más duras, baja de la edad de imputabilidad y nuevos delitos, la base de la reforma del Código Penal

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

En la previa del Superclásico, Boca logró un gran triunfo y River no levanta cabeza

Comentarios