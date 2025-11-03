Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub-17 arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial de Qatar. En un estreno cargado de intensidad, el equipo dirigido por Diego Placente superó 3 a 2 a Bélgica y consiguió tres puntos valiosos para comenzar con confianza en el grupo D. Los goles argentinos fueron obra de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel.
El conjunto nacional debió trabajar más de lo esperado ante un rival de gran potencia física, que impuso condiciones durante buena parte del primer tiempo. Argentina se acomodó tras el gol de Tulián, pero sobre el cierre de la etapa inicial, De Kimpe igualó con un remate cruzado que dejó sin chances a José Castelau.
En el complemento, Bélgica aprovechó una serie de rebotes para adelantarse con un tanto de Stan Naert, pero la reacción albiceleste no tardó. Con los cambios, Placente logró darle frescura al ataque y en apenas tres minutos el equipo dio vuelta el marcador: primero empató Jainikoski con un disparo preciso y luego Esquivel, con un zurdazo letal, selló el 3-2 definitivo.
Argentina volverá a jugar este jueves ante Túnez, buscando asegurar su pase a los octavos de final.