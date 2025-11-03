Debut con carácter: Argentina dio vuelta el partido y venció 3 a 2 a Bélgica en el arranque del Mundial Sub 17

La Selección Argentina Sub-17 arrancó con el pie derecho su camino en el Mundial de Qatar. En un estreno cargado de intensidad, el equipo dirigido por Diego Placente superó 3 a 2 a Bélgica y consiguió tres puntos valiosos para comenzar con confianza en el grupo D. Los goles argentinos fueron obra de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel.