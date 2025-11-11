La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

La Selección argentina Sub 17 atraviesa un momento ideal en el Mundial de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y golear por 7-0 a Fiyi, alcanzando así los 9 puntos sobre 9 posibles y una diferencia de gol de +9, una de las mejores del torneo.