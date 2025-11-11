Secciones
La Selección Sub 17 vuelve a la cancha: cuándo juega Argentina en el Mundial de Qatar 2025

El equipo de Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto y una goleada 7-0 ante Fiyi. Volverá a jugar el viernes 14 de noviembre, por los 16avos de final del Mundial Sub 17 de Qatar

Hace 1 Hs

La Selección argentina Sub 17 atraviesa un momento ideal en el Mundial de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y golear por 7-0 a Fiyi, alcanzando así los 9 puntos sobre 9 posibles y una diferencia de gol de +9, una de las mejores del torneo. 

Con ese rendimiento, la "Albiceleste" se aseguró terminar entre los mejores primeros del certamen, lo que le otorga una posición favorable para el cuadro final. Ahora, comienza la etapa más exigente: la eliminación directa, donde cada partido será decisivo.

Próximo partido de Argentina Sub 17

Instancia: 16avos de final

Fecha: viernes 14 de noviembre

Horario: a confirmar

Transmisión: TV Pública y DSports

Posibles rivales

Argentina enfrentará a uno de los equipos que finalicen terceros en su grupo, entre los de menor puntaje general. Según el rendimiento actual, los posibles oponentes podrían ser Paraguay, México o República Checa, aunque la confirmación oficial llegará hoy, una vez concluida la fase de grupos. 

Lo que viene en el camino "albiceleste" 

Si logra avanzar, la Selección jugará los octavos de final el martes 18, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final o el partido por el tercer puesto el jueves 27 de noviembre.

El sueño de los juveniles argentinos sigue firme: mantener el invicto y acercarse al título mundial en Qatar. 

