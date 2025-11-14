Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

La Selección Argentina Sub 17 vuelve a escena, en el inicio de los 16avos de final del Mundial de la categoría, y lo hará como una de las grandes protagonistas del certamen. El equipo dirigido por Diego Placente, que cerró la fase de grupos con puntaje ideal, enfrentará a México en un cruce cargado de historia.

El partido se disputará desde las 11.45 (hora argentina) y será transmitido por TV Pública y DSports.