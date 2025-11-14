Secciones
Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones

La "Albiceleste" inicia el camino en los mano a mano tras un rendimiento perfecto y va por el pase a octavos ante un México irregular pero siempre peligroso. Se juega desde las 11.45, con TV Pública y DSports.

Argentina Sub 17 busca los octavos: a qué hora juega con México, cómo llegan y las posibles formaciones
Hace 4 Min

La Selección Argentina Sub 17 vuelve a escena, en el inicio de los 16avos de final del Mundial de la categoría, y lo hará como una de las grandes protagonistas del certamen. El equipo dirigido por Diego Placente, que cerró la fase de grupos con puntaje ideal, enfrentará a México en un cruce cargado de historia.
El partido se disputará desde las 11.45 (hora argentina) y será transmitido por TV Pública y DSports.

Argentina, el mejor de la fase de grupos

La Albiceleste llega a esta instancia con un rendimiento que la posiciona como candidata. Fue la mejor selección entre las 32 participantes tras la primera fase: ganó sus tres partidos, sumó 9 puntos y obtuvo una diferencia de gol +9.
En el debut venció a Bélgica por 3-2, luego superó 1-0 a Túnez, y cerró su participación en el Grupo D con una goleada por 7-0 ante Fiyi, una muestra de contundencia que confirmó el crecimiento del equipo en cada presentación.

Con esos números, Argentina quedó primera del ranking general y, según el formato del torneo, debía enfrentar al peor de los terceros clasificados. Ese lugar lo ocupó México, rival de enorme tradición en juveniles.

Cómo llega México al duelo con Argentina

El Tri vivió una fase de grupos mucho más ajustada. Terminó tercero en el Grupo F y avanzó a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros, apenas en el último lugar disponible.

Su recorrido incluyó derrotas ante Suiza (3-1) y Corea del Sur (2-1), y una única victoria por 1-0 frente a Costa de Marfil. Aunque no mostró regularidad, México siempre es un rival incómodo: fue campeón del mundo Sub 17 en 2005 y 2011, y suele crecer en los mano a mano. 

Las posibles formaciones

Argentina

DT: Diego Placente
José Castelau;
Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar;
Alejandro Tello, Gastón Bouhier;
Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner;
Thomás De Martis y Felipe Esquivel.

México

DT: Carlos Cariño
Santiago López;
Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera;
José Humberto Mancilla López, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega;
Lucca Vuoso, Máximo Reyes.

Cómo sigue el día en el Mundial Sub 17: horarios de los otros partidos

La jornada de 16avos tendrá una agenda cargada. Estos son todos los cruces y horarios de hoy: 

9:30 – Zambia vs. Malí

9:30 – Portugal vs. Bélgica

10:00 – Suiza vs. Egipto

10:30 – Francia vs. Colombia

11:45Argentina vs. México

12:15 – Irlanda vs. Canadá

12:45 – Estados Unidos vs. Marruecos

12:45 – Brasil vs. Paraguay

Y los duelos del sábado 15 de noviembre: 

9:30 – Senegal vs. Uganda

9:30 – Corea del Sur vs. Inglaterra

10:00 – Italia vs. República Checa

10:30 – Japón vs. Sudáfrica

11:45 – Alemania vs. Burkina Faso

12:15 – Venezuela vs. Corea del Norte

12:45 – Austria vs. Túnez

12:45 – Croacia vs. Uzbekistán

