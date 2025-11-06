Argentina venció a Túnez y se clasificó a los 16avos del Mundial-Sub 17

El auspicioso debut de los tunecinos prometía un partido parejo. Por momentos, así fue: el conjunto africano sostuvo con valentía su arco en cero, con grandes intervenciones del arquero Slim Bouaskar, una de las figuras del partido. Fue hasta el minuto 66 cuando Argentina recién logró destrabar el marcado, con un derechazo formidable de Jainikoski, que se clavó al palo derecho del arquero africano.