Argentina venció a Túnez y se clasificó a los 16avos del Mundial-Sub 17

Con gol de Facundo Jainikoski, el seleccionado dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 al conjunto africano y aseguró su boleto a la próxima fase.

TRIUNFO Y CLASIFICACIÓN. La Selección Argentina Sub 17 venció a Túnez y selló su boleto a la próxima fase.
Hace 1 Hs

La Selección Argentina Sub-17 sumó una nueva victoria en el Mundial de Qatar. Con gol de Facundo Jainikoski, la joya de Argentinos, el seleccionado comandado por Diego Placente venció 1-0 a Túnez, y selló su participación en la próxima fase del torneo. Este domingo, desde las 9:30, cerrará la fase de grupos frente a Fiji.

El combinado juvenil venía de conseguir una trabajada victoria 3-2 sobre Bélgica; mientras que Túnez debutó con un contundente 6-0 frente Fiji. Así, los dos primeros puestos de la zona se jugarían un mano a mano con doble premio: el liderato de la zona y un boleto a la próxima fase.

El auspicioso debut de los tunecinos prometía un partido parejo. Por momentos, así fue: el conjunto africano sostuvo con valentía su arco en cero, con grandes intervenciones del arquero Slim Bouaskar, una de las figuras del partido. Fue hasta el minuto 66 cuando Argentina recién logró destrabar el marcado, con un derechazo formidable de Jainikoski, que se clavó al palo derecho del arquero africano.

De esa manera, en su decimosexta participación en la competencia, la Selección Argentina Sub 17 sueña con sumar el primer título en la categoría, tras el cuarto puesto obtenido en Indonesia 2023 y los podios consumados en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

