La reaparición de las viejas mañas

Además, la vivienda del comisario está ubicada en la Villa del Parque en El Cadillal, uno de los barrios irregulares levantados sobre terrenos fiscales que una unidad especial de investigación de Fiscalía de Estado relevó hace pocos meses. Entonces se descubrió que de los 18 barrios que hay en El Cadillal sólo dos son regulares. Los otros son tierras fiscales y sus ocupantes están en medio de un largo debate por la usurpación de terrenos. No se sabe que el comisario Beltrán haya pedido regularizar ese terreno. Por ahora no se sabe qué ha de decir, ya que su abogado, Augusto Avellaneda, ha planteado en la audiencia que todo el procedimiento fue nulo porque el ministro Agüero Gamboa hizo el procedimiento sin autorización judicial. El juez Eduardo González le rechazó el planteo y le dio la razón a la fiscal Mariana Rivadeneira, que dijo que Agüero Gamboa actuó bien porque descubrió un delito en flagrancia.