Un humor filoso que pasa del streaming al vivo en un teatro

Cancelación

El humorista rechaza la idea de que en internet se pueda decir cualquier cosa sin consecuencia. “No estoy a favor de esa posibilidad; a mí me han cancelado, me han recortado chistes y lo van a volver a hacer, pero yo no haré humor con cosas que creo que no corresponden. Apuntamos a todo tipo de público. Me gustaría que me escuche desde un pibe o una chica menor de edad hasta un abuelo, que entiendan el mensaje y que diferencien que cuando hablo en serio, bajo un mensaje por mi experiencia de vida o mi pensamiento, y entiendan en qué momento hago los chistes. Lo cierto es que llego más a la gente grande, que es el grupo con el que me junté siempre y porque tengo un humor más de barrio”, señala.