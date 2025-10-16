Secciones
De Wattpad a Netflix: cinco historias que pasaron a ser éxitos del streaming

La aplicación de contenido literario se convirtió en semillero para las editoriales y las productoras audiovisuales.

Hace 1 Hs

La plataforma que acompañó el crecimiento de los niños nacidos en los 90 llegó a tener éxitos inesperados. Fundada en 2006, Wattpad apareció como un espacio para compartir historias y leerlas desde dispositivos móviles. Pero en menos de una década tuvo un crecimiento desmedido que llegó a capturar a otras plataformas de consumo masivo como Netflix.

Entre 2014 y 2018, Wattpad tuvo su época de oro alcanzando los 35 millones de usuarios activos mensuales alrededor de todo el mundo. Se convirtió no solo en una página atractiva para jóvenes, sino también para las industrias editoriales y productores audiovisuales que vieron en Wattpad un semillero para el mundo del libro y de las películas y series.

Cinco historias que pasaron de Wattpad a las pantallas

After

En 2013, un año antes de empezar la época más fuerte de Wattpad, la estadounidense Anna Todd, con 23 años, empezó a escribir “After”, una historia que se popularizó en el mundo de los fanáticos de One Direction. La novela tenía a Harry Styles como protagonista y contaba la historia de una joven universitaria que se enamoraba de un chico conflictivo. Como película fue producida por Wattpad Studios y Voltage Pictures y publicada por Netflix y Amazon Prime.

The kissing booth

En 2011, Beth Reekles publicó “The kissing booth”, la historia de un triángulo amoroso en el que la protagonista se enamoraba del hermano de su mejor amigo que, a la vez, estaba enamorado de ella. Para no comprometer la relación de amistad, oculta sus sentimientos durante un tiempo. En 2018 la primera parte se publicó en Netflix y luego se convirtió en una trilogía.

Light as a feather

“Ligth as a feather” fue otra de las historias que en 2013 conquistó a los lectores de Wattpad. Con más de tres millones de lectores, en 2018 se convirtió en una serie de Hulu. En la historia, un grupo de chicas juega “ligera como pluma, rígida como tabla”. Después del encuentro, empiezan a morir una a una de las formas que les indicó el juego.

He’s into her

La autora Mexinejiji logró otra de las grandes producciones de Wattpad, “He’s into her”, publicada en 2013. La novela contaba la historia de Maxpein, una chica que ingresa a una escuela y choca con Deib. Lo que comenzó como una enemistad entre la “nueva” y el chico popular, poco a poco se convertirá en un romance. En 2021 llegó a las pantallas mediante iWantTFC y Youtube Filipinas.

Perfect addiction

En 2015 Claudia Tan empezó a publicar “Perfect addiction” que en 2023 se convirtió en una película de Amazon Prime Video. La novela encuentra a una Sienna –su protagonista–, una entrenadora de MMA recién engañada por su novio. Decide tomar venganza entrenando al rival de su ex pareja y la historia da un giro cuando termina enamorándose de él.

