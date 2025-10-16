De Wattpad a Netflix: cinco historias que pasaron a ser éxitos del streaming

En 2013, un año antes de empezar la época más fuerte de Wattpad, la estadounidense Anna Todd, con 23 años, empezó a escribir “After”, una historia que se popularizó en el mundo de los fanáticos de One Direction. La novela tenía a Harry Styles como protagonista y contaba la historia de una joven universitaria que se enamoraba de un chico conflictivo. Como película fue producida por Wattpad Studios y Voltage Pictures y publicada por Netflix y Amazon Prime.