Investigan al mediático psicólogo "Doctor Chinaski" por polémicas declaraciones que hizo en un streaming

Investigan al psicólogo "Doctor Chinaski"

A raíz de sus declaraciones, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado: “Ante relatos de situaciones de violencias y acoso dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, recientemente publicados en redes sociales, informamos que en nuestra Facultad se implementa desde el año 2016 el Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias en todas sus expresiones, a los efectos de otorgar un marco legal e instrumental para acompañamiento, orientación, intervención y derivaciones al sistema judicial en los casos que corresponda”.