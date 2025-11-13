¿Chacletas o sandalias? Cuál será el calzado de moda que hará furor este verano 2026

Las sandalias de bota o abotinadas, con caña alta, también vivieron un resurgimiento del estilo boho más auténtico, propuestas por marcas como Etro y Pull&Bear. Las esclavas también conquistaron a las expertas más nostálgicas de los 2000. Para el día a día, un clásico que se renueva es la cangrejera, que este año viene en versión piel y tela. Por último, la sandalia 'de dedo' plana de Alaïa fue catalogada como la silueta favorita de las expertas más sofisticadas, dejando el pie al descubierto para un "efecto de anillo ideal", a pesar de no ser las más cómodas cuando llega el calor extremo.