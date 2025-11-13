¿Chacletas o sandalias? Cuál será el calzado de moda que hará furor este verano 2026

Las expertas en moda están listas para recibir el sol permanente, las celebraciones o las escapadas al mar, y las pasarelas ya dictaron hace meses en el viejo continente que el calzado plano será una de las primeras opciones para armar un buen look. Aunque los kitten heels y las plataformas de madera al estilo hippie seguirán presentes, la verdadera revolución llega en la forma en que las categorías más casuales, como las chanclas y las sandalias, han sido elevadas al estatus de lujo.
La tendencia más audaz y que ha generado mayor furor es el reposicionamiento que ha tenido chancleta de dedo (también conocida como flip-flop o sandalia thong o pata de gallo). Este calzado, que históricamente ha sido un emblema vacacional y surfero, conquistó también la vida urbana, las oficinas e incluso las salidas nocturnas. Firmas de gran prestigio como Chloé, Zimmermann y otras casas de lujo dieron en España las primeras pistas sobre su éxito.
Esta fascinación por la chancleta informal pero elegante está directamente ligada a la nostalgia y a la reinterpretación de los estilos de finales de los 90 y principios de los 2000. El auge de la moda de lujo silencioso, ejemplificado por The Row, que fue la primera marca en reposicionar la chancla como calzado urbano, vendiendo pares de goma a precios muy elevados que se agotaron rápidamente, marcó el camino.
Las sandalias que estarán de moda este verano 2026
Dentro de la categoría más amplia de sandalias, el color también jugará un papel fundamental. El pantone fue el color del verano europeo, un marrón aterciopelado que estuvo presente en las colecciones.
Otra silueta que regresó con fuerza y que se perfiló como tendencia clave fueron los zuecos en todas sus formas. El debut de Chemena Kamali en Chloé marcó una nueva fascinación por esta prenda, y firmas como Hermès, Miu Miu y Zimmermann ofrecieron sus propias versiones, a menudo con altísimas plataformas de corcho con tachuelas y hebillas, haciendo sutiles guiños al clásico calzado boho.
Las sandalias de bota o abotinadas, con caña alta, también vivieron un resurgimiento del estilo boho más auténtico, propuestas por marcas como Etro y Pull&Bear. Las esclavas también conquistaron a las expertas más nostálgicas de los 2000. Para el día a día, un clásico que se renueva es la cangrejera, que este año viene en versión piel y tela. Por último, la sandalia 'de dedo' plana de Alaïa fue catalogada como la silueta favorita de las expertas más sofisticadas, dejando el pie al descubierto para un "efecto de anillo ideal", a pesar de no ser las más cómodas cuando llega el calor extremo.
En definitiva, la sandalia en el verano de 2025 y 2026 es un calzado de estilo que equilibra la funcionalidad con el lujo intencional. Si bien las sandalias planas cómodas y los zuecos serán una opción común, la silueta que hará furor y que encarna la tendencia de la "elegancia espontánea" es la chancleta de dedo. Su capacidad para quitar solemnidad a cualquier look y su adopción por parte de casas de moda de alta costura, tanto para hombre como para mujer, garantizan su posición como el calzado de primera elección en la moda de los próximos veranos