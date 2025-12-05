Cartas de lectores: juramento irrespetuoso

Quiero manifestar mi desagrado e indignación por la forma irrespetuosa que usaron y usan los legisladores nacionales (y también de algunas provincias) de ambas cámaras, para jurar cuando asumen sus cargos. Ante el requerimiento formal que realizan los presidentes de las cámaras, quiénes solicitan una respuesta juramentada de respeto a la Constitución, defensa de nuestra patria, respetando y haciendo respetar nuestras normas de convivencia Republicana,( texto más explícito que lo pongo resumido) la respuesta de los legisladores debe ser solamente “¡Sí, juro!”, y no agregar conceptos partidarios ni religiosos, ni relatos personales irrespetuosos y fuera de lugar, que no se les pregunta. También se debe concurrir con una vestimenta sobria, pero adecuada a la ceremonia en cuestión, y no aparecer vestidos como si fueran a un picnic de estudiantes. Esta falta de respeto a la ciudadanía y las expresiones ofensivas que pronuncian daña la imagen de los representantes del pueblo o de las provincias, desprestigia al legislador y pone en tela de juicio su capacidad para ejercer el cargo para el que fue electo. Se los elige para hacer leyes que mejoren la República y la sostenibilidad de la democracia y no para hacer politiquería barata y ridícula antes de asumir, con agregados al juramento que producen vergüenza ajena, producen polémicas innecesarias y que, además, transmiten un mal ejemplo para el pueblo en general y especialmente a los jóvenes ciudadanos. Por favor, basta de desprestigiarse como políticos y basta de desprestigiar la política. Con el ejercicio serio y respetuoso de la política es como se gobiernan todos los países del mundo. Pretendemos un país serio con políticos que estén a la altura del alto cargo que se les impuso, a propia solicitud de ellos cuando nos piden el voto. Repito una frase historica: “La democracia es un sistema imperfecto, pero no conozco otro mejor” (Sir Winston Churchill al finalizar 2da Guerra Mundial).