León XIV pidió ante empresarios una economía al servicio del bien común y salarios justos

Durante la apertura de la 31ª Conferencia Industrial de Argentina, celebrada este 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el papa León XIV envió un mensaje a los empresarios de Argentina en el que los exhortó a trabajar por una economía que promueva la inclusión, la justicia y el desarrollo integral de las personas.
“Este espacio nos ofrece, en el marco del Jubileo de la Esperanza, una entrañable ocasión para reconocer que la economía y la empresa, cuando se orientan al bien común, pueden y deben ser motores de futuro, de inclusión y de justicia”, expresó el Pontífice en su saludo, consignado por el sitio Vaticannews.va.
Al reflexionar sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, León XIV recordó la encíclica Rerum Novarum, a la que definió como el punto de partida de esa enseñanza. En ella, dijo, se denunciaban las condiciones injustas de los trabajadores y se proclamaban derechos esenciales como el salario justo, la posibilidad de organizarse y la vida digna. “Estas enseñanzas, nacidas en un tiempo de profundas transformaciones industriales, siguen teniendo una sorprendente actualidad en el mundo globalizado que habitamos”, señaló.
El Papa insistió en que la búsqueda del bien común “exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino orientados a la promoción integral de cada hombre y de cada mujer”. En esa línea, citó a su predecesor León XIII, quien sostenía que un salario justo permite al trabajador sostener a su familia, aspirar a una propiedad y vivir con dignidad.
Durante su mensaje, el Pontífice presentó el “ejemplo luminoso” del siervo de Dios Enrique Shaw, empresario argentino que -dijo- comprendió que la industria “no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una comunidad de personas llamadas a crecer juntas”. Destacó de él su transparencia, su capacidad de escucha y su compromiso por lograr que cada trabajador se sintiera parte de un proyecto compartido.
León XIV recordó además que Shaw promovió salarios justos, impulsó programas de formación, se ocupó de la salud de los obreros y acompañó a sus familias en sus necesidades. “No concebía la rentabilidad como un absoluto, sino como un aspecto importante para sostener una empresa humana, justa y solidaria”, subrayó.
Finalmente, el Papa instó a los empresarios a renovar su compromiso con una industria innovadora, competitiva y humana. “Que esta Conferencia Industrial sea un espacio para reafirmar la vocación de construir una economía que esté verdaderamente al servicio del bien común y que sostenga el desarrollo de nuestros pueblos sin dejar a nadie atrás”, concluyó.