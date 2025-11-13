Secciones
EconomíaNoticias económicas

León XIV pidió ante empresarios una economía al servicio del bien común y salarios justos

En un mensaje a la 31ª Conferencia Industrial de Argentina de la UIA, el Papa recordó el ejemplo de Enrique Shaw.

Papa León XIV. VATICANNEWS.VA Papa León XIV. VATICANNEWS.VA
Hace 1 Hs

Durante la apertura de la 31ª Conferencia Industrial de Argentina, celebrada este 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el papa León XIV envió un mensaje a los empresarios de Argentina en el que los exhortó a trabajar por una economía que promueva la inclusión, la justicia y el desarrollo integral de las personas.

“Este espacio nos ofrece, en el marco del Jubileo de la Esperanza, una entrañable ocasión para reconocer que la economía y la empresa, cuando se orientan al bien común, pueden y deben ser motores de futuro, de inclusión y de justicia”, expresó el Pontífice en su saludo, consignado por el sitio Vaticannews.va.

Al reflexionar sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, León XIV recordó la encíclica Rerum Novarum, a la que definió como el punto de partida de esa enseñanza. En ella, dijo, se denunciaban las condiciones injustas de los trabajadores y se proclamaban derechos esenciales como el salario justo, la posibilidad de organizarse y la vida digna. “Estas enseñanzas, nacidas en un tiempo de profundas transformaciones industriales, siguen teniendo una sorprendente actualidad en el mundo globalizado que habitamos”, señaló.

El Papa insistió en que la búsqueda del bien común “exige que la producción y el beneficio no se persigan de manera aislada, sino orientados a la promoción integral de cada hombre y de cada mujer”. En esa línea, citó a su predecesor León XIII, quien sostenía que un salario justo permite al trabajador sostener a su familia, aspirar a una propiedad y vivir con dignidad.

Durante su mensaje, el Pontífice presentó el “ejemplo luminoso” del siervo de Dios Enrique Shaw, empresario argentino que -dijo- comprendió que la industria “no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una comunidad de personas llamadas a crecer juntas”. Destacó de él su transparencia, su capacidad de escucha y su compromiso por lograr que cada trabajador se sintiera parte de un proyecto compartido.

León XIV recordó además que Shaw promovió salarios justos, impulsó programas de formación, se ocupó de la salud de los obreros y acompañó a sus familias en sus necesidades. “No concebía la rentabilidad como un absoluto, sino como un aspecto importante para sostener una empresa humana, justa y solidaria”, subrayó.

Finalmente, el Papa instó a los empresarios a renovar su compromiso con una industria innovadora, competitiva y humana. “Que esta Conferencia Industrial sea un espacio para reafirmar la vocación de construir una economía que esté verdaderamente al servicio del bien común y que sostenga el desarrollo de nuestros pueblos sin dejar a nadie atrás”, concluyó.

Temas Buenos AiresUnión Industrial ArgentinaIglesia CatólicaArgentinaEl VaticanoLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

Crece el endeudamiento de los argentinos: alguna familias destinan hasta el 40% del sueldo a pagar la tarjeta

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

¿Qué factores explican la caída del riesgo país y qué impacto puede tener en la economía?

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Escasa oferta y demanda sostenida: el combo que recalienta el precio de la carne hacia fin de año

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
2

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
5

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural
6

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Más Noticias
De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué muró Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Comentarios