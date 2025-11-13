León XIV pidió ante empresarios una economía al servicio del bien común y salarios justos

Al reflexionar sobre los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, León XIV recordó la encíclica Rerum Novarum, a la que definió como el punto de partida de esa enseñanza. En ella, dijo, se denunciaban las condiciones injustas de los trabajadores y se proclamaban derechos esenciales como el salario justo, la posibilidad de organizarse y la vida digna. “Estas enseñanzas, nacidas en un tiempo de profundas transformaciones industriales, siguen teniendo una sorprendente actualidad en el mundo globalizado que habitamos”, señaló.