Caputo defendió el esquema cambiario y anticipó una acumulación "inteligente" de reservas

El ministro de Economía nacional, Luis “Toto” Caputo, ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias y aseguró que la prioridad del gobierno de Javier Milei es fortalecer las reservas internacionales sin generar presiones inflacionarias. “Vamos a comprar reservas, pero de manera inteligente”, afirmó durante su exposición en la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Caputo explicó que la estrategia del equipo económico busca consolidar la estabilidad cambiaria antes de avanzar hacia una flotación libre del peso. En ese sentido, sostuvo: “Argentina no está preparada para flotar libremente en un contexto de alta volatilidad política”. Consideró que la mayoría de los países en desarrollo mantiene algún tipo de control cambiario.
El ministro detalló que el mercado de cambios local aún presenta un volumen reducido de operaciones diarias, lo que dificulta una flotación sin intervención. “Si alguien cree que se puede flotar libremente con un mercado que opera entre U$S90 millones y U$S250 millones por día, es porque nunca operó un mercado”, advirtió. Por eso, defendió la calibración del sistema de bandas y remarcó que el “techo está bien definido”, descartando una devaluación por atraso del tipo de cambio.
En relación con la política de acumulación de reservas, Caputo señaló que el Gobierno busca fortalecer el balance del Banco Central sin expandir la base monetaria. “No vamos a comprar dólares con pesos que nadie quiere, porque eso genera inflación y déficit”, afirmó. Según anticipó, el proceso de compra de divisas se realizará a medida que la economía crezca y aumente la demanda de dinero. “El potencial de acumulación es muy positivo”, añadió.
Caputo recordó que la administración libertaria fue una de las que más dólares adquirió, aunque buena parte se destinó al pago de compromisos financieros. Ahora, el objetivo es recomponer el nivel de reservas netas sin recurrir a emisión ni a políticas expansivas.
Finalmente, el ministro ratificó que el gobierno de Milei trabaja en el retorno al financiamiento externo, con negociaciones avanzadas con bancos internacionales y fondos de inversión. “Lo financiero se va a resolver con lo financiero”, resumió, al anticipar que se busca acceder a préstamos que permitan afrontar los vencimientos próximos sin utilizar reservas.
Asimismo, remarcó que la inestabilidad vivida en los últimos meses fue causada por la amenaza de la vuelta de la oposición: "Cuándo llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario”, consignó el diario "Ámbito".