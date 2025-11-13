Caputo defendió el esquema cambiario y anticipó una acumulación "inteligente" de reservas

Asimismo, remarcó que la inestabilidad vivida en los últimos meses fue causada por la amenaza de la vuelta de la oposición: "Cuándo llegás a una situación así se produce lo que en los últimos cuatro meses vimos todos. Para el que decía que no era un riesgo político, bueno, vaya si lo era. Cuando salimos en abril del cepo, el tipo de cambio estaba flotando tranquilamente entre el medio de las bandas, y las tasas estaban en niveles normales. Cuando vino todo el ataque político, por supuesto que hubo que hacer un apretón monetario”, consignó el diario "Ámbito".